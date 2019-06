Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"954a4a24-94f3-432e-91ba-4e21adc1864d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel tovább növelte előnyét az összetett pontversenyben.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia...","id":"20190623_Francia_Nagydij__Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954a4a24-94f3-432e-91ba-4e21adc1864d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee939fd-1166-4fb5-b36b-6124a878d822","keywords":null,"link":"/sport/20190623_Francia_Nagydij__Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","timestamp":"2019. június. 23. 17:39","title":"Francia Nagydíj - Hamilton rajt-cél győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere. Majd hozzátette, ahogy nőnek a gyerekek, kikopik a testi fenyítés.","shortLead":"„Mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere. Majd hozzátette...","id":"20190624_MarkiZay_A_testi_fenyitesnek_is_szukseget_erzem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f65aa-f567-4969-b32e-1efad90f1097","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_MarkiZay_A_testi_fenyitesnek_is_szukseget_erzem","timestamp":"2019. június. 24. 17:43","title":"Márki-Zay: A testi fenyítésnek is szükségét érzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) jelöltje. ","shortLead":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP...","id":"20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f046cf36-cbec-4a48-b9be-99d1d0d78d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","timestamp":"2019. június. 23. 16:04","title":"Weber szerint a megválasztása az EU demokratizálását jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember 30-át, ehhez képest október 31-e lehet a hivatalos dátum.","shortLead":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember...","id":"20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1216ab-3ec1-4042-ba0d-657b8252c2bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","timestamp":"2019. június. 24. 17:20","title":"Még annál is tovább csúszik a banki adategyeztetés határideje, mint amit a kormány ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalással rendezné a kormány a Városligetben és a Várban folyó építkezések kritikáit, de a munkák leállítása nem jöhet szóba addig sem.","shortLead":"Tárgyalással rendezné a kormány a Városligetben és a Várban folyó építkezések kritikáit, de a munkák leállítása nem...","id":"20190624_Nem_zavarjak_a_kormanyt_az_UNESCO_kritikai_folytatjak_az_epitkezeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798a08c8-1fa5-45c5-a356-196fcffd3195","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Nem_zavarjak_a_kormanyt_az_UNESCO_kritikai_folytatjak_az_epitkezeseket","timestamp":"2019. június. 24. 21:02","title":"Nem zavarják a kormányt az UNESCO kritikái, folytatják az építkezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt akart váltani, de addig cserélgette a címleteket, mig többet vitt el, mint amennyivel bement az üzletbe. Éveken át lopott ezzel a módszerrel egy román férfi, országszerte 15 üzletben és postán lépett akcióba, több mint 800 ezer forintot szerzett. Egyik lopását kamera is rögzítette. Kedden ítélték el Debrecenben, 3 év próbaidőt kapott.\r

","shortLead":"Pénzt akart váltani, de addig cserélgette a címleteket, mig többet vitt el, mint amennyivel bement az üzletbe. Éveken...","id":"20190623_Eveken_at_lopott_ugyanazzal_a_modszerrel_a_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69162dce-1098-4df3-9edd-a5af03cb4b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Eveken_at_lopott_ugyanazzal_a_modszerrel_a_ferfi","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Éveken át lopott ugyanazzal a módszerrel a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete új főigazgatójának vasárnap a szervezet legfőbb szerve, a Konferencia.","shortLead":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete...","id":"20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c60aff2-3bd4-4e4f-9b91-0721a8f13c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","timestamp":"2019. június. 23. 17:10","title":"Az első kínai a FAO élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","shortLead":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","id":"20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b70376-a688-4cdd-b632-33226fc1348c","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","timestamp":"2019. június. 24. 16:39","title":"A menekültek miatt nem ratifikálja a Fidesz a nők elleni erőszakról szóló egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]