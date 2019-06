Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f","c_author":"D. Bányász Gergő, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz Tarlós István kihívója az őszi önkormányzati választáson. A kampány véghajrájába a maga módján a főpolgármester is beszállt.","shortLead":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz...","id":"20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06556b3a-2462-4592-bb53-289e86c07d45","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 25. 20:00","title":"Karácsony eljátszotta Orbán poénját, Kálmán érdekében Dobrevet vetették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3969f6-28a0-44c1-a890-6972728baccb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jannisz Antetokunmpo a negyedik nem amerikai MVP a liga történelmében.","shortLead":"Jannisz Antetokunmpo a negyedik nem amerikai MVP a liga történelmében.","id":"20190625_A_Gorog_Szorny_lett_az_NBA_legjobbja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3969f6-28a0-44c1-a890-6972728baccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf88382-906c-42d2-905a-60b15bc84855","keywords":null,"link":"/sport/20190625_A_Gorog_Szorny_lett_az_NBA_legjobbja","timestamp":"2019. június. 25. 10:40","title":"A Görög Szörny lett az NBA legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","shortLead":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","id":"20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ec0934-b914-4a98-ab4d-13bf0552186f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","timestamp":"2019. június. 25. 14:06","title":"Hiába magas az infláció, az MNB nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere. Majd hozzátette, ahogy nőnek a gyerekek, kikopik a testi fenyítés.","shortLead":"„Mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere. Majd hozzátette...","id":"20190624_MarkiZay_A_testi_fenyitesnek_is_szukseget_erzem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f65aa-f567-4969-b32e-1efad90f1097","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_MarkiZay_A_testi_fenyitesnek_is_szukseget_erzem","timestamp":"2019. június. 24. 17:43","title":"Márki-Zay: A testi fenyítésnek is szükségét érzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány 24 óra alatt nem teljesítette ígéretét, ezért vette komolyabban az ügyet a csatorna vezetése. ","shortLead":"Gyurcsány 24 óra alatt nem teljesítette ígéretét, ezért vette komolyabban az ügyet a csatorna vezetése. ","id":"20190625_kalman_olga_video_atv_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452aefd-d862-45b7-b736-ecc65fe36e46","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_kalman_olga_video_atv_dk","timestamp":"2019. június. 25. 16:20","title":"Ügyvédi felszólítást küldött az ATV Kálmán Olga kampányvideói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","shortLead":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","id":"20190625_opel_suv_csengersima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df3c19b-9002-4953-b934-e67327664386","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_opel_suv_csengersima","timestamp":"2019. június. 25. 08:56","title":"Ukrajnába tartott a lopott Opel SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","shortLead":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","id":"20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bcb81-ef75-4ece-b721-0c371958fbb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","timestamp":"2019. június. 26. 11:28","title":"Még annál is rosszabb lesz a búzatermés, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Izraeli egyetemisták találták ki, szerintük a rendszert könnyű és egyszerű beépíteni, ráadásul olcsó. ","shortLead":"Izraeli egyetemisták találták ki, szerintük a rendszert könnyű és egyszerű beépíteni, ráadásul olcsó. ","id":"20190624_Megcsinaltak_az_eszkozt_amellyel_jo_esellyel_egy_gyermek_vagy_kutya_sem_hal_meg_tobbe_felforrosodott_kocsiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b505c6e-5f81-4b3a-8471-0ebd69007064","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Megcsinaltak_az_eszkozt_amellyel_jo_esellyel_egy_gyermek_vagy_kutya_sem_hal_meg_tobbe_felforrosodott_kocsiban","timestamp":"2019. június. 24. 17:41","title":"Megcsinálták az eszközt, amellyel jó eséllyel egy gyermek vagy kutya sem hal meg többé felforrósodott kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]