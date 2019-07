Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40f16b6c-555b-4af6-9a17-52f23854bee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatal szerint az út menti fák akadályozták a forgalmat. ","shortLead":"A polgármesteri hivatal szerint az út menti fák akadályozták a forgalmat. ","id":"20190702_Egeszseges_fasort_vagatott_ki_az_onkormanyzat_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f16b6c-555b-4af6-9a17-52f23854bee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a543bc6-b2aa-4b1d-bd3c-fce39191825a","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Egeszseges_fasort_vagatott_ki_az_onkormanyzat_Miskolcon","timestamp":"2019. július. 02. 10:04","title":"Egészséges fasort vágatott ki az önkormányzat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ért véget a lassan hetek óta tartó tiltáshullám a Facebookon, még most is sokan jelzik, hogy a fellebbezés ellenére az oldal nem hajlandó visszaszolgáltatni a fiókot. Valakiknek pedig nem is reagálnak már.","shortLead":"Nem ért véget a lassan hetek óta tartó tiltáshullám a Facebookon, még most is sokan jelzik, hogy a fellebbezés ellenére...","id":"20190702_facebook_profil_fiok_torlese_tiltasa_miert_torolte_a_facebook_a_profilomat_hogyan_kaphatom_vissza_a_torolt_facebook_fiokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21fd18a-67f6-4023-bbe0-0cd45fc84fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_facebook_profil_fiok_torlese_tiltasa_miert_torolte_a_facebook_a_profilomat_hogyan_kaphatom_vissza_a_torolt_facebook_fiokot","timestamp":"2019. július. 02. 09:33","title":"Sok magyar még most sem kapta vissza a kitörölt Facebook-profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive távozása – egy tulajdonképpen munkaügyi esemény – vezető hír lett a világ legnépszerűbb hírcsatornáin, jól mutatja, hogy nem egy sima produkciós vezetőről van szó. A világ egyik legnagyobb vállalati tőkeállományát birtokló, ikonikus termékeivel az amerikai kultúra szerves részét képező és azt tevékenyen alakító, hihetetlenül erős termékinnovációs múlttal büszkélkedő cége veszíti el vezéralakját.","shortLead":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive...","id":"20190701_apple_jony_ive_oroksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04197f0c-526f-4604-8a4f-61dfbd46a4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_jony_ive_oroksege","timestamp":"2019. július. 01. 11:16","title":"Nehéz örökség: mihez kezd az Apple Jony Ive nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","shortLead":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","id":"20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff3a6b7-d9b3-42f8-b1b3-b62b74ffe182","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","timestamp":"2019. június. 30. 20:55","title":"Akciósan árulnak állami ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több dologról is szavaznak ma a parlamentben. ","shortLead":"Több dologról is szavaznak ma a parlamentben. ","id":"20190702_Megszavazhatjak_a_lex_Czegledyt_uj_ombudsmant_valaszt_a_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a68bff3-5676-4905-954d-bb2961ff5785","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Megszavazhatjak_a_lex_Czegledyt_uj_ombudsmant_valaszt_a_parlament","timestamp":"2019. július. 02. 08:38","title":"Megszavazhatják a lex Czeglédyt, új ombudsmant választ a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyógyszermérgezést szenvedett beteghez hívtak mentőt, de ő rátámadt a mentősökre, amikor nem engedték, hogy kiugorjon előlük az ablakon.","shortLead":"Gyógyszermérgezést szenvedett beteghez hívtak mentőt, de ő rátámadt a mentősökre, amikor nem engedték, hogy kiugorjon...","id":"20190701_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_egy_mentosokre_tamado_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1fb997-cdc2-4675-b3f6-35160ca6c257","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_egy_mentosokre_tamado_ferfit","timestamp":"2019. július. 01. 10:23","title":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy mentősökre támadó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élesen bírálta a menekültek elleni kemény fellépést. ","shortLead":"Élesen bírálta a menekültek elleni kemény fellépést. ","id":"20190702_Nem_volt_mindig_kedves_a_magyar_kormanyhoz_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870fdd50-0757-4b62-8db8-1e78dcdcfe19","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Nem_volt_mindig_kedves_a_magyar_kormanyhoz_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 02. 16:35","title":"Nem volt mindig kedves a magyar kormányhoz Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a397b7b-c0e7-4048-b84a-d45a008c9073","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépen felzárkózott Kína mindenben a világhoz. Így a szupersportautós törés-zúzásokban is.","shortLead":"Szépen felzárkózott Kína mindenben a világhoz. Így a szupersportautós törés-zúzásokban is.","id":"20190702_Video_kina_Ferrari_F12_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a397b7b-c0e7-4048-b84a-d45a008c9073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca753d0-2252-44a5-970d-96bd81e722e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_Video_kina_Ferrari_F12_baleset","timestamp":"2019. július. 02. 14:55","title":"Videó: Kínában is gyakorolni kell még, milyen gonosz egy Ferrari a vizes sztrádán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]