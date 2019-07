Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos részeredmények, amelyeket hétfőn hajnalban tettek közzé Kijevben az előző nap megtartott előrehozott ukrajnai parlamenti választásokról – jelentette az Unian ukrán hírügynökség.","shortLead":"A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló párt várhatóan nagy arányú győzelmét erősítik meg azok a hivatalos...","id":"20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98743e5a-116f-4551-b81a-30a0bfa38c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_volodimir_zelenszkij_nep_szolgaja_part_ukrajna_ukran_valasztas_reszeredmeny","timestamp":"2019. július. 22. 08:18","title":"A Nép Szolgája nagyot nyert Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3636f704-e0bf-4acb-a7d1-2f5c95bf65ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csekély összegről van szó.","shortLead":"Nem csekély összegről van szó.","id":"20190723_Kiderult_mennyit_sporolhatott_volna_az_allam_ha_hitelbol_epit_ket_autopalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3636f704-e0bf-4acb-a7d1-2f5c95bf65ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2e4e16-8c9e-4e2d-afc3-eb90ba3b018b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Kiderult_mennyit_sporolhatott_volna_az_allam_ha_hitelbol_epit_ket_autopalyat","timestamp":"2019. július. 23. 09:55","title":"Kiderült, mennyit spórolhatott volna az állam, ha hitelből épít két autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328622ac-fc26-4104-a805-3bf453b261ba","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Ellopott szovjet vadászgép, ejtőernyős próbababa, kipukkadt kutatóléggömb – vagy mégis földönkívüliek és ufók lehettek a szigorúan őrzött bázison? Jó kérdés, de még aki hisz a repülő csészealjakban, az sem lesz okosabb a titkos amerikai támaszpont megrohamozásától.","shortLead":"Ellopott szovjet vadászgép, ejtőernyős próbababa, kipukkadt kutatóléggömb – vagy mégis földönkívüliek és ufók lehettek...","id":"20190723_area_51_es_korzet_cia_ufo_roswell_foldonkivuliek_titkos_bazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328622ac-fc26-4104-a805-3bf453b261ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209f6d72-2b93-4df1-8ac2-c14133f3de0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_area_51_es_korzet_cia_ufo_roswell_foldonkivuliek_titkos_bazis","timestamp":"2019. július. 23. 06:30","title":"Mit rejthet a szupertitkos 51-es körzet, amit szeptemberben terveznek lerohanni kétmillióan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","shortLead":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","id":"20190723_A_Quimby_nyitja_a_tusvanyosi_bulit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b365da-7b1f-4f43-ad81-21f5ea824648","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_A_Quimby_nyitja_a_tusvanyosi_bulit","timestamp":"2019. július. 23. 15:53","title":"A Quimby nyitja a tusványosi bulit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d39680-5dd9-4f3e-9f7d-d6dc2dc6cf5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mutatjuk a változásokat. ","shortLead":"Mutatjuk a változásokat. ","id":"20190722_Szena_teri_buszpalyaudvar_megszunik_Szell_Kalman_ter_Volan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49d39680-5dd9-4f3e-9f7d-d6dc2dc6cf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b649f-8493-4bf9-976b-eac2931cafc7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190722_Szena_teri_buszpalyaudvar_megszunik_Szell_Kalman_ter_Volan","timestamp":"2019. július. 22. 16:03","title":"Megszűnik a Széna téri buszpályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","shortLead":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","id":"20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc8fe63-e057-4622-9641-6626d4a74540","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","timestamp":"2019. július. 21. 18:50","title":"Légdeszkán repüli át a La Manche csatornát a francia feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és élővilágát.","shortLead":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és...","id":"20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1eea48-3f8d-4857-adb3-1e528300a877","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","timestamp":"2019. július. 23. 10:22","title":"Különleges szerep eljátszására kérik Leonardo DiCapriót az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár percet töltött a koreai légtérben egy orosz bombázó, kétszer is megsértette a légteret, figyelmeztető lövéseket adott le a dél-koreai légierő.","shortLead":"Pár percet töltött a koreai légtérben egy orosz bombázó, kétszer is megsértette a légteret, figyelmeztető lövéseket...","id":"20190723_Orosz_bombazo_sertette_meg_a_delkoreai_legteret_lovesek_dordultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455f2f2-8082-4ad0-bac8-7e3a61beea36","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Orosz_bombazo_sertette_meg_a_delkoreai_legteret_lovesek_dordultek","timestamp":"2019. július. 23. 08:41","title":"Orosz bombázó sértette meg a dél-koreai légteret, lövések dördültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]