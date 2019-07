Egy ajándéktasaknyi kokainnal, MDMA-val és marihuánával készültek egy Fejér megyei fesztiválra

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08fc0482-e25f-4ccb-b9d3-500906c19f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyedüálló a piacon, hogy egy cég hatalmas zoommal ellátott kamerát készítsen, a Fujifilm azonban biztonsági kamerába pakolta bele 20-800-as objektívjét.","shortLead":"Nem egyedüálló a piacon, hogy egy cég hatalmas zoommal ellátott kamerát készítsen, a Fujifilm azonban biztonsági...","id":"20190726_fujifilm_sx800_biztonsagi_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08fc0482-e25f-4ccb-b9d3-500906c19f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60950e5b-460b-451f-bc6f-1b580edea56f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_fujifilm_sx800_biztonsagi_kamera","timestamp":"2019. július. 26. 09:03","title":"Ezzel az új biztonsági kamerával 1000-2000 méterről is le lehet olvasni a szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","shortLead":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","id":"20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6710cb44-6ebf-48bf-8097-ffa410cd046b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","timestamp":"2019. július. 26. 15:12","title":"Sokkoló videó: motorosok alatt omlott össze egy híd Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák családi pótlék ügyében is lépett a brüsszeli testület.","shortLead":"Az osztrák családi pótlék ügyében is lépett a brüsszeli testület.","id":"20190725_Eljarast_indit_az_Europai_Bizottsag_Magyarorszaggal_szemben_a_menekultek_eheztetese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704f5fc9-5408-4965-a4d7-b8e9cba9facb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Eljarast_indit_az_Europai_Bizottsag_Magyarorszaggal_szemben_a_menekultek_eheztetese_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 12:34","title":"Eljárást indít az Európai Bizottság Magyarországgal szemben a menekültek éheztetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatalmasat hajrázott.\r

\r

","shortLead":"Hatalmasat hajrázott.\r

\r

","id":"20190725_Kapas_Boglarka_vilagbajnok_200_meter_pillangon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b865159f-a389-4fc8-ad4f-f5da535ee608","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Kapas_Boglarka_vilagbajnok_200_meter_pillangon","timestamp":"2019. július. 25. 13:14","title":"Kapás Boglárka világbajnok 200 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maróth Miklós, az MTA korábbi alelnöke irányíthatja a testületet.","shortLead":"Maróth Miklós, az MTA korábbi alelnöke irányíthatja a testületet.","id":"20190725_Megszereztuk_a_listat_Ok_iranyithatjak_az_MTArol_levalasztott_kutatointezeteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4801476d-70d9-4392-8a94-7de28cf09ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megszereztuk_a_listat_Ok_iranyithatjak_az_MTArol_levalasztott_kutatointezeteket","timestamp":"2019. július. 25. 13:07","title":"Megszereztük a listát: ők irányíthatják az MTA-ról leválasztott kutatóintézeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cd5d8f-61b7-4a92-9a6a-1c9b34d8f6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ittasan és gyógyszer hatása alatt, egy telefonért ütött.","shortLead":"Ittasan és gyógyszer hatása alatt, egy telefonért ütött.","id":"20190726_Bottal_utott_a_telefonrablo_7_es_fel_evet_kaphat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25cd5d8f-61b7-4a92-9a6a-1c9b34d8f6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd365a-271c-461c-8411-65a10a42af45","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Bottal_utott_a_telefonrablo_7_es_fel_evet_kaphat__video","timestamp":"2019. július. 26. 09:57","title":"Bottal ütött a telefonrabló, 7 és fél évet kaphat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka alkalmak egyike, ha a Balatont az űrből csodálhatjuk meg, hiszen így olyan részleteit is megláthatjuk, amiket máskor soha.","shortLead":"Ritka alkalmak egyike, ha a Balatont az űrből csodálhatjuk meg, hiszen így olyan részleteit is megláthatjuk, amiket...","id":"20190726_europai_urugynokseg_esa_balaton_az_urbol_urfoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be59a1f5-0504-4ccd-9756-0de29ce3f638","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_europai_urugynokseg_esa_balaton_az_urbol_urfoto","timestamp":"2019. július. 26. 17:03","title":"Tudja, milyennek látszódik az űrből a Balaton? Hát nem épp kéknek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3a6b5b-f7bf-4c9e-a494-b2b0cc4189c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongók, figyelem!","shortLead":"Rajongók, figyelem!","id":"20190725_Galaxis_utikalauz_stopposoknak_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3a6b5b-f7bf-4c9e-a494-b2b0cc4189c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b200fd67-93d0-4db2-81a2-ce51382981c7","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Galaxis_utikalauz_stopposoknak_sorozat","timestamp":"2019. július. 25. 17:29","title":"Galaxis útikalauz stopposoknak: jön a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]