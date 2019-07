Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a belvárosi lakásokra fáj a foguk, de a vidéki otthonokat is keresik.","shortLead":"Főleg a belvárosi lakásokra fáj a foguk, de a vidéki otthonokat is keresik.","id":"20190730_Ezrevel_veszik_a_magyar_lakasokat_a_kulfoldiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ab711b-dfa2-4f1e-919e-f20cd8167ea6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Ezrevel_veszik_a_magyar_lakasokat_a_kulfoldiek","timestamp":"2019. július. 30. 18:32","title":"Ezrével veszik a magyar lakásokat a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","shortLead":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","id":"20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73f23c-08f3-443c-854c-d66eed6f205f","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","timestamp":"2019. július. 29. 15:26","title":"Kiengedték a kórházból, majd ment is vissza a börtönbe Putyin legnagyobb ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome-ot a böngészőhöz telepíthető bővítmények tették népszerűvé. Az viszont kifejezetten veszélyes, hogy a kiegészítők fejlesztői gyakran igen hanyagul kezelik a felhasználók adatait – ez ellen lép fel most a Google.","shortLead":"A Chrome-ot a böngészőhöz telepíthető bővítmények tették népszerűvé. Az viszont kifejezetten veszélyes...","id":"20190729_google_chrome_bovitmeny_adatvedelmi_szabalyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294b3a3-349e-4032-815f-2128c53d05a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_google_chrome_bovitmeny_adatvedelmi_szabalyzat","timestamp":"2019. július. 29. 09:03","title":"Október 15-én letiltanak minden Chrome-bővítményt, amelyik nem tartja be az új szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szentesi Zöldi László külön bejegyzést írt, hogy a törlést megmagyarázza, mint fogalmaz, \"megunta olvasni a hülyeségeket\".","shortLead":"Szentesi Zöldi László külön bejegyzést írt, hogy a törlést megmagyarázza, mint fogalmaz, \"megunta olvasni...","id":"20190729_Torolte_a_Lovasi_Andrasba_es_a_Quimbybe_rugo_posztjat_a_kormanymedia_egyik_megmondoembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53127416-25f1-4f79-95bb-40df079247c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Torolte_a_Lovasi_Andrasba_es_a_Quimbybe_rugo_posztjat_a_kormanymedia_egyik_megmondoembere","timestamp":"2019. július. 29. 16:52","title":"Törölte a Lovasi Andrásba és a Quimbybe rúgó posztját a kormánymédia egyik megmondóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hazai töltőállomásokon 5,3 százalékkal több üzemanyag fogyott az év első felében, mint egy éve – írja a keddi Világgazdaság. ","shortLead":"A hazai töltőállomásokon 5,3 százalékkal több üzemanyag fogyott az év első felében, mint egy éve – írja a keddi...","id":"20190730_266_milliard_litert_tankoltak_az_elso_felevben_a_magyar_autosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5b9d1-e076-4046-b88b-3bc6e8644799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_266_milliard_litert_tankoltak_az_elso_felevben_a_magyar_autosok","timestamp":"2019. július. 30. 09:46","title":"2,66 milliárd litert tankoltak az első félévben a magyar autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő, mint Budapesten.","shortLead":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő...","id":"20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee51693-5207-4365-bad4-2baceebdab03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","timestamp":"2019. július. 30. 10:10","title":"Másfél hónapot kell várni, amíg egy lakásnak vevőt találnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat nem nevezte nevükön, csak a német zöldpártot említette. A miniszterelnök Tusványoson a nyugati gazdaságokat ekézte, a magyart magasztalta, de a számok alapján nem bontotta ki az igazság minden részletét.","shortLead":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat...","id":"20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5b9218-a879-49f6-95fc-51cad10f9929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","timestamp":"2019. július. 30. 20:00","title":"Orbán Viktor már elkezdte felkészíteni a táborát az ínséges időkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyolcéves gyerek belehalt a sérüléseibe. ","shortLead":"A nyolcéves gyerek belehalt a sérüléseibe. ","id":"20190729_A_vonat_ala_lokott_egy_not_a_gyerekevel_egy_ferfi_Frankfurtban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d95862-f85e-4708-a196-b16d51577512","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_A_vonat_ala_lokott_egy_not_a_gyerekevel_egy_ferfi_Frankfurtban","timestamp":"2019. július. 29. 13:41","title":"A vonat alá lökött egy nőt a gyerekével egy férfi Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]