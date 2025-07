Öngyilkos lett egy rab a Maglódi úti börtönben

Öngyilkos lett egy rab a hétvégén a zárkájában a Maglódi úti börtönben – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Az esetről elsőként a Telex számolt be, akkor azt írták, hogy a férfi valószínűleg felakasztotta magát. Az egyik őr megpróbálta újraéleszteni, majd a mentők elszállították. Ezt most a BvOP is megerősítette. Közleményükben hozzátették, hogy a férfi a kórházban a gondos ellátás ellenére életét vesztette.

A BvOP-közlemény megjelenése után a Telex értesüléseit a BRKF is megerősítette. Mint a lapnak írták, az esettel kapcsolatban a rendőrség közigazgatási hatósági eljárást folytat, az idegenkezűséget kizárták.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Túry Gergely