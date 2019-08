Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","shortLead":"Az E.coli baktérium magas szintjét mutatták ki a vízben. ","id":"20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1ef7cb7-c10d-43eb-84a6-b35c1e37459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94a1b76-2a0a-40b7-867e-a5e26aa0a09b","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Bakteriumfertozes_miatt_zartak_be_tobb_strandot_Riminiben","timestamp":"2019. július. 30. 20:17","title":"Baktériumfertőzés miatt zártak be több strandot Riminiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem fogják csillapítani a romániai emberrablásos botrány hullámait a most közzétett felvételek, amelyeken az hallható, ahogy a lány elrablójának lakásából telefonál a rendőrségnek, hogy mentsék meg, de a diszpécser értetlenkedik, ironizál, nem veszi komolyan.\r

\r

","shortLead":"Nem fogják csillapítani a romániai emberrablásos botrány hullámait a most közzétett felvételek, amelyeken az hallható...","id":"20190731_Jojjenek_gyorsan_kerem__nyilvanossagra_kerultek_a_megolt_roman_tinilany_rendorsegi_hivasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe6186b-961a-4fb2-9d6b-3ca26eff2dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Jojjenek_gyorsan_kerem__nyilvanossagra_kerultek_a_megolt_roman_tinilany_rendorsegi_hivasai","timestamp":"2019. július. 31. 16:05","title":"\"Jöjjenek gyorsan, kérem\" - nyilvánosságra kerültek a megölt román tinilány rendőrségi hívásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ITM tájékoztatása szerint a reptéri utasfelvétel áll majd a vizsgálat középpontjában.","shortLead":"Az ITM tájékoztatása szerint a reptéri utasfelvétel áll majd a vizsgálat középpontjában.","id":"20190730_Fogyasztovedelmi_eljaras_indul_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec03fdaa-6afd-4648-a0e9-adad5b32633c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Fogyasztovedelmi_eljaras_indul_Ferihegyen","timestamp":"2019. július. 30. 16:43","title":"Fogyasztóvédelmi eljárás indul Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4ce96e-2d7c-4387-86e5-4bcac24e4dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi bejelentette hazájában a Black Shark 2 Prót, korábbi gamer telefonjának kissé felturbózott változatát.","shortLead":"A Xiaomi bejelentette hazájában a Black Shark 2 Prót, korábbi gamer telefonjának kissé felturbózott változatát.","id":"20190731_xiaomi_black_shark_2_pro_snapdragon_855_plus_lapkakeszlettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4ce96e-2d7c-4387-86e5-4bcac24e4dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bc3f30-0d68-4b54-a8f1-16afc3845117","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_xiaomi_black_shark_2_pro_snapdragon_855_plus_lapkakeszlettel","timestamp":"2019. július. 31. 13:03","title":"Itt a Xiaomi ütős telefonjának még erősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95654cb5-61f0-490c-afd7-e635a6fef0c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még hosszú évek munkáját kell beleölni a tökéletesítésbe, a Kaliforniai Egyetem kutatóinak sikerült egy olyan kontaktlencsét készíteniük, ami sokak látásproblémáját oldhatja meg.","shortLead":"Bár még hosszú évek munkáját kell beleölni a tökéletesítésbe, a Kaliforniai Egyetem kutatóinak sikerült egy olyan...","id":"20190731_kontaktlencse_kaliforniai_egyetem_kozelre_latas_tavolra_latas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95654cb5-61f0-490c-afd7-e635a6fef0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5504dcd0-c80b-4eda-98c2-b5f9de9a8c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_kontaktlencse_kaliforniai_egyetem_kozelre_latas_tavolra_latas","timestamp":"2019. július. 31. 09:03","title":"Megcsinálták a kontaktlencsét, amivel zoomolni is lehet, mint egy fényképezővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állítólag százával érkeztek az igénylések a falusi csokra. ","shortLead":"Állítólag százával érkeztek az igénylések a falusi csokra. ","id":"20190730_BARlistasok_is_felvehetik_a_falusi_csokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aefa578-9f21-45f5-869d-edd576fe9c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_BARlistasok_is_felvehetik_a_falusi_csokot","timestamp":"2019. július. 30. 17:49","title":"BAR-listások is felvehetik a falusi csokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2d56a4-baca-4d89-9ca7-cd9c77568362","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Jelentős változtatásokat vezet be az úszószövetség elnöke a vizes világbajnokság alatt történtek miatt.","shortLead":"Jelentős változtatásokat vezet be az úszószövetség elnöke a vizes világbajnokság alatt történtek miatt.","id":"20190731_wladar_sandor_kenderesi_tamas_vizes_vb_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2d56a4-baca-4d89-9ca7-cd9c77568362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d2a3f-9bce-4809-8bf4-61a2c796dc46","keywords":null,"link":"/sport/20190731_wladar_sandor_kenderesi_tamas_vizes_vb_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","timestamp":"2019. július. 31. 18:00","title":"Wladár a Kenderesi-ügyről: Nem fogunk hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat nem nevezte nevükön, csak a német zöldpártot említette. A miniszterelnök Tusványoson a nyugati gazdaságokat ekézte, a magyart magasztalta, de a számok alapján nem bontotta ki az igazság minden részletét.","shortLead":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat...","id":"20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5b9218-a879-49f6-95fc-51cad10f9929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","timestamp":"2019. július. 30. 20:00","title":"Orbán Viktor már elkezdte felkészíteni a táborát az ínséges időkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]