Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","shortLead":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","id":"20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d64c3e-1f99-4056-a3a2-891c1a361481","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:56","title":"Egészségre káros mennyiségű a penész az etyeki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Számítottunk az eltérő véleményekre” – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem szeretnének reagálni.","shortLead":"„Számítottunk az eltérő véleményekre” – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem...","id":"20190807_Reagalt_a_CocaCola_a_Hit_Gyulekezete_kirohanasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e4392-9da3-451d-a8a3-eaa269abd364","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Reagalt_a_CocaCola_a_Hit_Gyulekezete_kirohanasara","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:31","title":"Reagált a Coca-Cola a Hit Gyülekezete kirohanására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint ötmillióan látták már azokat a jó nagyra nőtt patkányokat, amelyek egy japán élelmiszerboltban garázdálkodtak.","shortLead":"Több mint ötmillióan látták már azokat a jó nagyra nőtt patkányokat, amelyek egy japán élelmiszerboltban garázdálkodtak.","id":"20190807_Patkanyok_ilyen_sikert_meg_nem_ertek_el_a_YouTubeon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97715070-17de-4571-b6d0-26b291eb2424","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Patkanyok_ilyen_sikert_meg_nem_ertek_el_a_YouTubeon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:43","title":"Patkányok ilyen sikert még nem értek el a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák az erős motorú autókat.","shortLead":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák...","id":"20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef8b1ec-ee02-48f2-b0a7-557a8b3e2025","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:25","title":"Daciából is létezik igazi élményautó, de messze elkerül minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1018a35d-5eb0-4abc-af65-3013b0acf97a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az okos anyagoké és az okos formáké a jövő az egyik legígéretesebb magyar dizájner, a Kavics néven futó kültéri padjával rangos nemzetközi díjakat nyert Fülöp Fruzsina szerint.","shortLead":"Az okos anyagoké és az okos formáké a jövő az egyik legígéretesebb magyar dizájner, a Kavics néven futó kültéri...","id":"201931__kavics_ateren__fulop_fruzsina__beton_es_desszert__maszhato_feluletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1018a35d-5eb0-4abc-af65-3013b0acf97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f925ae-1ece-4e5e-96e3-afc309da4605","keywords":null,"link":"/elet/201931__kavics_ateren__fulop_fruzsina__beton_es_desszert__maszhato_feluletek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:30","title":"Négyéves koráig nem beszélt, és ma is egy különös formavilággal kommunikál a világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább fiatalabb munkaerőt alkalmazna – áll egy bírósági dokumentumban.","shortLead":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább...","id":"20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0190b306-7968-4fa7-834e-9b44140914fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:33","title":"Úgy akar trendi lenni az IBM, hogy megszabadul az idősebb munkavállalóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30835270-6774-40dd-be7a-3ef63fe13d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfelé nyíló ajtajú sportkocsi mozgatásáról egy benzin-, illetve két villanymotor gondoskodik. ","shortLead":"A felfelé nyíló ajtajú sportkocsi mozgatásáról egy benzin-, illetve két villanymotor gondoskodik. ","id":"20190807_itt_a_szomszedban_keszul_ez_a_950_loeros_hibrid_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30835270-6774-40dd-be7a-3ef63fe13d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5bc1ba-fd8f-47f4-9a6b-8532df46898c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_itt_a_szomszedban_keszul_ez_a_950_loeros_hibrid_hiperauto","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:21","title":"Itt a szomszédban készül ez a 950 lóerős hibrid hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is rögzítik, anélkül, hogy tudnánk róla. A vállalatok nemrég ígéretet tettek rá, hogy változtatnak gyakorlatukon, addig pedig felfüggesztik az adatgyűjtést.","shortLead":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is...","id":"20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c795bf10-7b26-4c1c-9dc6-280efeb6acc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:03","title":"Változtat a Google és az Apple a hallgatózásból kitört botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]