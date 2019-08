Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel gyakorlatilag vége az olasz kormánykoalíciónak, hiszen bezárulni látszik minden lehetőség a furcsa pár alkotta kormány életre keltésének.","shortLead":"Ezzel gyakorlatilag vége az olasz kormánykoalíciónak, hiszen bezárulni látszik minden lehetőség a furcsa pár alkotta...","id":"20190818_Salvini_tobbe_nem_megbizhato_partner__mondja_koalicios_partnere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38f7682-2095-4f94-a4a7-4ac28ec4098c","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Salvini_tobbe_nem_megbizhato_partner__mondja_koalicios_partnere","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:01","title":"Salvini többé nem megbízható – mondja koalíciós partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","shortLead":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","id":"20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705f6626-79a0-407f-bb27-50900a522d32","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:29","title":"Nem sikerül kihozni a Tátra egyik barlangjában rekedt két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az „iskola”, amibe még Bill Gates is beiratkozott.","shortLead":"Az „iskola”, amibe még Bill Gates is beiratkozott.","id":"20190819_khan_academy_magyarul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9692fd-5c3d-44f7-9e09-f7cf7f6639f5","keywords":null,"link":"/elet/20190819_khan_academy_magyarul","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:25","title":"Elindult magyarul is az egyik legjobbnak tartott tanulási oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki az a helyi politikusokhoz rokoni szállal is kötődő vállalkozó, aki 2010 óta tarol a tendereken, és azt is, hogy változott meg Gyula 2010 után.","shortLead":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki...","id":"20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e733f95-3a32-4460-98e2-15d895d0ca6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:40","title":"\"Egy cég nyerte a tenderek 90%-át\" - még jobban kitálal a gyulai exfideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videoblogot indító nyugalmazott váci püspök tovább folytatja a gondolkodást és a társak keresését a YouTube-on. ","shortLead":"A videoblogot indító nyugalmazott váci püspök tovább folytatja a gondolkodást és a társak keresését a YouTube-on. ","id":"20190819_Beer_Miklos_es_a_tornasor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efce8906-19dc-4968-a7bc-6640950e39da","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Beer_Miklos_es_a_tornasor","timestamp":"2019. augusztus. 19. 10:41","title":"Beer Miklós és a tornasor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e4b6bf-f8c8-4cfd-9f5e-bad4471a38fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutya, két kutya.","shortLead":"Egy kutya, két kutya.","id":"20190817_Ledobta_a_rendorseg_a_cukisagbombat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4e4b6bf-f8c8-4cfd-9f5e-bad4471a38fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b26967f-5a3a-47cb-91cd-5409fde5559d","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Ledobta_a_rendorseg_a_cukisagbombat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 21:02","title":"Ledobta a rendőrség a cukiságbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután egy kiszivárogtatott hangfelfelvétel alapján kiderült: a lap főszerkesztője, Dean Baquet azt kérte, hogy a jövőben a lap a Trumppal foglalkozó cikkekben az elnök állítólagos rasszizmusára koncentráljon.","shortLead":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután...","id":"20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f2b799-17f2-4536-8205-f5ca70c22050","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:11","title":"Trump szerint a New York Times ördögi propagandagépezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra lángba borult a sziget egy része. Egy szállodát kiörítettek, utakat zártak le.","shortLead":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra...","id":"20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aec05d-6caf-4197-b9cb-867c315e0c52","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:06","title":"Újra erdőtűz pusztít a Kanári-szigeteken, egy körzetet kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]