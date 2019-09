Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig az Apple kizárólag saját weboldalán mutatta élőben a nagy bejelentéseit, de valami megváltozott, és idén már a YouTube-on is követni lehet majd az eseményt. Kedden este lesz.\r

","shortLead":"Eddig az Apple kizárólag saját weboldalán mutatta élőben a nagy bejelentéseit, de valami megváltozott, és idén már...","id":"20190909_apple_uj_iphone_bemutato_video_youtube_iphone_11_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea9385-fee0-4d77-ae47-1122945bbdb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_uj_iphone_bemutato_video_youtube_iphone_11_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:03","title":"Most először YouTube-on is élőben nézheti az új iPhone-ok bemutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan ma éri el az egymilliárd főt a Galileo, az uniós műholdas navigációs rendszer mobiltelefonos felhasználóinak tábora. Problémák ugyan időnként még akadnak, de a rendszer egyre pontosabban teszi a dolgát.","shortLead":"Várhatóan ma éri el az egymilliárd főt a Galileo, az uniós műholdas navigációs rendszer mobiltelefonos felhasználóinak...","id":"20190910_galileo_navigacios_rendszer_egymilliard_mobilos_felhasznalo_gnss_gps","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f935a46-4359-4732-83ee-f74198f405e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_galileo_navigacios_rendszer_egymilliard_mobilos_felhasznalo_gnss_gps","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:03","title":"Felejtse el a GPS-t: már egymilliárd ember használja az új, EU-s navigációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","shortLead":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","id":"20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c9b1c6-9617-4c43-b86e-f327e3d68809","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:59","title":"Tucatnál is több budapesti járatot töröltek a British Airways sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re győztek a budapesti Groupama Arénában. A magyar szövetségi kapitány szerint még nincs minden veszve, de foggal-körömmel kell majd küzdeni a továbbjutásért.","shortLead":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re...","id":"20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc07e48-3971-4f46-b313-1e4141266bff","keywords":null,"link":"/sport/20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:55","title":"Rossi: Ha van a labdarúgásnak istene, akkor kötelessége ezek után visszafizetni nekünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a3617f-6e0d-4e0d-a714-9c7e319e21ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Györkös Péter szerint a becsületsértés határát súrolja a menekültválságról szóló ZDF-es dokumentumfilm.","shortLead":"Györkös Péter szerint a becsületsértés határát súrolja a menekültválságról szóló ZDF-es dokumentumfilm.","id":"20190908_menekultvalsag_Kiborult_az_orbanozos_nemet_film_miatt_a_berlini_magyar_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51a3617f-6e0d-4e0d-a714-9c7e319e21ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad76770b-c292-4bb0-ba7e-e9754bf4d99f","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_menekultvalsag_Kiborult_az_orbanozos_nemet_film_miatt_a_berlini_magyar_nagykovet","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:08","title":"Kiborult a berlini magyar nagykövet az orbánozós német film miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Mindannyiunk Iggy Pop-képe az örök punk, aki meztelen felsőtesttel, dacolva a korral, nyakára tekert mikrofonzsinórral minimum sokkolja a közönségét. Albumai viszont egyáltalán nem mutatnak ennyire egyértelmű képet. A napokban megjelent Free kifejezetten zavarba ejtett, megijesztett és felkavart.



","shortLead":"Mindannyiunk Iggy Pop-képe az örök punk, aki meztelen felsőtesttel, dacolva a korral, nyakára tekert mikrofonzsinórral...","id":"20190909_Bowie_es_Lou_Reed_megidezese__Zavarbaejto_lemezzel_jelentkezett_Iggy_Pop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa834420-5fbb-455c-bd68-d37311263d57","keywords":null,"link":"/kultura/20190909_Bowie_es_Lou_Reed_megidezese__Zavarbaejto_lemezzel_jelentkezett_Iggy_Pop","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:10","title":"Iggy Pop elindult a nagy sötétség felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdd75f-9619-4f7c-8896-864f85c72a19","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti elitjét is.","shortLead":"A halálos fenyegetéseket kapó napilaptulajdonos nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti...","id":"201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdd75f-9619-4f7c-8896-864f85c72a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc427847-01d4-4670-adc9-c7b2487a8fa5","keywords":null,"link":"/vilag/201936_jimmy_lai_hongkong_vedelmezoje","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:00","title":"Bemutatjuk Jimmy Lai médiamágnást, Hongkong védelmezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c9cc8-1285-410d-bf62-93149b1c8f34","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Több mint 10 ezren írták alá azt a petíciót, amely nagyobb szabadságot adna a szülőknek az iskolai hiányzások igazolásában. Egy gyerekorvos indította el ezt, aki megunta, hogy a rendelési idejének harmada felesleges adminisztrációra megy el. A petíciót ma juttatják el az Emberi Erőforrások Minisztériumába.","shortLead":"Több mint 10 ezren írták alá azt a petíciót, amely nagyobb szabadságot adna a szülőknek az iskolai hiányzások...","id":"20190909_A_gyerekem_muteterol_donthetek_de_a_megfazasat_nem_igazolhatom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c9cc8-1285-410d-bf62-93149b1c8f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc597492-44ab-4e46-bf19-5d4f6ad4d870","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_gyerekem_muteterol_donthetek_de_a_megfazasat_nem_igazolhatom","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:10","title":"A gyerekem műtétéről dönthetek, de a megfázását nem igazolhatom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]