Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","shortLead":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","id":"20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae508606-ae85-4130-8462-798a2d1e883d","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:46","title":"Eb-selejtező: sikerül-e először legyőzni a szlovákokat? Szavazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség elrendelte a letartóztatását.","shortLead":"Az ügyészség elrendelte a letartóztatását.","id":"20190910_kutya_devecser_bantalmazas_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4504958c-a263-4df9-aaf1-59452e6a181a","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kutya_devecser_bantalmazas_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:04","title":"Megölte a négy hónapos kiskutyáját, és volt barátnőjét is bántalmazta egy devecseri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki szigetcsoporton a gleccserek olvadása nyomán. Nincs ok az örömre, mert előtte félsziget volt.","shortLead":"Új sziget \"született\" a Svalbard-szigeteken, a Norvégiához tartozó, Spitzbergák néven is ismert északi-sarkvidéki...","id":"20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04536fa-244a-420a-8668-c0b021638528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb965c79-000a-493d-8d7d-017c44c43b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Uj_szigetet_teremtett_a_felmelegedes_Norvegiaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:27","title":"Új szigetet teremtett a felmelegedés Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálja, mi történhetett.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja, mi történhetett.","id":"20190908_Halottat_talaltak_egy_felborult_auto_alatt_Csepelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca311f83-2cf3-49c1-b5ce-3fa09504c4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Halottat_talaltak_egy_felborult_auto_alatt_Csepelen","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:24","title":"Halottat találtak egy felborult autó alatt Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38d19a-271d-4734-aecb-402b7eb836ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés órái című filmről nemrég a berlini magyar nagykövet azt írta, az felér egy becsületsértéssel Orbán Viktorral szemben.","shortLead":"A döntés órái című filmről nemrég a berlini magyar nagykövet azt írta, az felér egy becsületsértéssel Orbán Viktorral...","id":"20190909_Mar_magyar_felirattal_is_megnezheto_az_Orban_es_Merkel_meccserol_szolo_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb38d19a-271d-4734-aecb-402b7eb836ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56ca566-78b2-4220-a276-e5e17b49f1f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Mar_magyar_felirattal_is_megnezheto_az_Orban_es_Merkel_meccserol_szolo_film","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:10","title":"Már magyarul is megnézhető az Orbán és Merkel meccséről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A mobilos szolgáltatások a meglepően távoli generációk közötti szakadékok áthidalására is alkalmasak lehetnek. Erre mutatunk most pár példát!","shortLead":"A mobilos szolgáltatások a meglepően távoli generációk közötti szakadékok áthidalására is alkalmasak lehetnek. Erre...","id":"20190908_Appajanlo_ime_nehany_alkalmazas_amely_segit_osszekapcsolni_a_generaciokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024b4cc-9c95-4ea1-a9a8-acb8ba4127b4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190908_Appajanlo_ime_nehany_alkalmazas_amely_segit_osszekapcsolni_a_generaciokat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:08","title":"Appajánló: íme néhány alkalmazás, amely segít összekapcsolni a generációkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"Lőrinc László","category":"elet","description":"Egy középszintű nyelvvizsga és egy emelt szintű szakirányú érettségi mostantól bemeneti követelmény a felsőoktatásba. Ám mindez egy sor kérdést vet fel a pontszámításban, az információk pedig ellentmondásosak. Mindez néhány hónappal a felvételi előtt!","shortLead":"Egy középszintű nyelvvizsga és egy emelt szintű szakirányú érettségi mostantól bemeneti követelmény a felsőoktatásba...","id":"20190909_Diakok_ezrei_tanacstalanok_nem_tudni_hogy_fogjak_szamitani_a_pontjaikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6d6c6d-b81e-4082-9f8b-da84acc395c8","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Diakok_ezrei_tanacstalanok_nem_tudni_hogy_fogjak_szamitani_a_pontjaikat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:36","title":"Diákok ezrei tanácstalanok: nem tudni, hogy fogják számítani a felvételi pontjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6f092a-850f-4032-b5e1-3fa81572219a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok erősek otthon, nem véletlenül verték meg otthon Walest és Horvátországot – nyilatkozta a szlovák fociválogatott csapatkapitánya a hétfő esti, mindkét csapat számára különösen fontos budapesti Eb-selejtező előtt.","shortLead":"A magyarok erősek otthon, nem véletlenül verték meg otthon Walest és Horvátországot – nyilatkozta a szlovák...","id":"20190909_Hamsik_a_magyarok_elleni_meccsrol_Ha_rosszul_alakul_a_merkozes_lehuzhatjuk_a_rolot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f092a-850f-4032-b5e1-3fa81572219a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aead8cb2-e244-40bd-af7a-698076104167","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Hamsik_a_magyarok_elleni_meccsrol_Ha_rosszul_alakul_a_merkozes_lehuzhatjuk_a_rolot","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:19","title":"Hamsik a magyarok elleni meccsről: \"Ha rosszul alakul a mérkőzés, lehúzhatjuk a rolót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]