Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","shortLead":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","id":"20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73934499-4a0b-4ac5-b219-1b0809be12d9","keywords":null,"link":"/elet/20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:52","title":"Lezuhant a trapézról egy magyar artista egy boszniai előadáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre egy táblázat, amelyből mindne jel szerint a Huawei még be sem jelentett készülékével végzett benchmarkteszt eredménye olvasható ki.","shortLead":"Felkerült a netre egy táblázat, amelyből mindne jel szerint a Huawei még be sem jelentett készülékével végzett...","id":"20190916_huawei_mate_30_pro_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758ab717-35d4-4aa2-85b5-6c43ee20a030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_huawei_mate_30_pro_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:35","title":"Nagy a titkolózás, de ez a táblázat már a Huawei Mate 30 Pro erejét mutathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5568678-7cdd-40c0-b97a-b1372efeef55","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A modern technikájú hűtőgép külseje egyenesen az ötvenes-hatvanas évekbe repít vissza bennünket. ","shortLead":"A modern technikájú hűtőgép külseje egyenesen az ötvenes-hatvanas évekbe repít vissza bennünket. ","id":"20190917_keves_menobb_hutogep_letezik_mint_ez_a_retro_gorenje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5568678-7cdd-40c0-b97a-b1372efeef55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e125506e-579a-4c58-b619-99d9f592ac32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_keves_menobb_hutogep_letezik_mint_ez_a_retro_gorenje","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:41","title":"Kevés menőbb hűtőgép létezik, mint ez a retró Gorenje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vecsésnél karamboloztak a járművek az M3-as autópálya felé vezető oldalon.","shortLead":"Vecsésnél karamboloztak a járművek az M3-as autópálya felé vezető oldalon.","id":"20190916_marmas_baleset_M0_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383b4d0a-e01d-42dc-8af9-90425e9170c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_marmas_baleset_M0_autopalya","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:43","title":"Hármas baleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4579c9-39c3-48b5-9d56-ec8f895d9f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Moldt 22 évvel ezelőtt tűnt el hazafelé menet, azóta senki se hallott róla. Most a Google térképével találták meg.","shortLead":"William Moldt 22 évvel ezelőtt tűnt el hazafelé menet, azóta senki se hallott róla. Most a Google térképével találták...","id":"20190916_google_maps_google_terkep_eltunt_ferfi_florida_william_moldt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4579c9-39c3-48b5-9d56-ec8f895d9f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa72be70-1aef-4d20-a31f-741466dfb314","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_maps_google_terkep_eltunt_ferfi_florida_william_moldt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:03","title":"Gyanútlanul böngészte a Google Térképet, egy 22 éves rejtélyt oldott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f9699a-ba9e-4a79-bdca-91b2fd51a318","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háborog a Rudas fürdő férfi törzsvendégeinek egy része, mert péntekenként mostantól csak 12:45-ig tart a kötényes – praktikusan meztelen – férfinap a törökfürdőben. Utána már kötelező a fürdőruha és a koedukált rendszer.","shortLead":"Háborog a Rudas fürdő férfi törzsvendégeinek egy része, mert péntekenként mostantól csak 12:45-ig tart a kötényes –...","id":"20190915_A_nyilt_szini_szex_es_a_turistak_miatt_szunt_meg_a_pentek_delutani_meztelen_ferfifurdozes_a_Rudasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f9699a-ba9e-4a79-bdca-91b2fd51a318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fafd00-8c4e-4d58-b1e2-1cdd52fffa29","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_A_nyilt_szini_szex_es_a_turistak_miatt_szunt_meg_a_pentek_delutani_meztelen_ferfifurdozes_a_Rudasban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:29","title":"A nyílt színi szex és a turisták miatt szűnt meg a péntek délutáni meztelen férfifürdőzés a Rudasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","shortLead":"Egy 32 éves férfi késelt meg egy 33 évest. ","id":"20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6761b91-18aa-4802-92c8-c79bc17fb86c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_eletveszelyes_keseltes_tapiosag_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:21","title":"Életveszélyesen megkéseltek egy férfit Tápióságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő úttörője annak, hogy egy olyan múltat találjanak ki, amely soha nem létezett - mondta Jason Stanley.","shortLead":"A magyar kormányfő úttörője annak, hogy egy olyan múltat találjanak ki, amely soha nem létezett - mondta Jason Stanley.","id":"20190916_Orban_egyike_a_vilag_nagy_bajainak_a_Yale_professzora_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6660f5-05c5-4306-8104-4fc7a13e2ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Orban_egyike_a_vilag_nagy_bajainak_a_Yale_professzora_szerint","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:59","title":"Orbán egyike a világ nagy bajainak a Yale professzora szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]