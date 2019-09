Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd14ea8e-13aa-49ec-8028-84a9f10b083c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac CT4 megint egy olyan új amerikai modell, amit otthon csinálnak, európai mintára, mégis inkább csak maguknak.","shortLead":"A Cadillac CT4 megint egy olyan új amerikai modell, amit otthon csinálnak, európai mintára, mégis inkább csak maguknak.","id":"20190920_Europaias_sport_limuzin_Amerikabol_a_Cadillac_CT4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14ea8e-13aa-49ec-8028-84a9f10b083c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527da4e-1fc5-4e22-a06d-f9f5c1c44856","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_Europaias_sport_limuzin_Amerikabol_a_Cadillac_CT4","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:49","title":"Sokkal színesebb lenne az utcakép, ha nálunk is lenne az új kis Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ausztriával és Svájccal közösen pályázunk a 2024-es kontinensviadalra. ","shortLead":"Ausztriával és Svájccal közösen pályázunk a 2024-es kontinensviadalra. ","id":"20190920_kezilabda_eb_ausztria_svajc_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf8a8af-cd69-49c2-9aab-50117a2a88df","keywords":null,"link":"/sport/20190920_kezilabda_eb_ausztria_svajc_palyazat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:33","title":"Magyarország a férfi után a női kézilabda Eb-t is megrendezné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d4870f-79d9-416f-9160-b82a95474906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez volt az első alkalom: két napja az Átrium előtt tartott tájékoztatóján bömböltettek cirkuszi zenét a Fidelitas aktivistái. ","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom: két napja az Átrium előtt tartott tájékoztatóján bömböltettek cirkuszi zenét a Fidelitas...","id":"20190920_Ket_labon_jaro_parkoloorak_zavartak_meg_Karacsony_Gergely_sajtotajekoztatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d4870f-79d9-416f-9160-b82a95474906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9136ea33-ae92-475d-b0c1-c66ec5f2d013","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Ket_labon_jaro_parkoloorak_zavartak_meg_Karacsony_Gergely_sajtotajekoztatojat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:55","title":"Két lábon járó parkolóórák zavarták meg Karácsony Gergely sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ed47e1-ffba-441f-8ac4-cdf24118a5fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schell Juditot, Hajdú Steve-et és az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmet rendező Ujvári Csabát ültettük le egy asztalhoz, annak apropóján, hogy a róluk szóló film szombattól látható lesz a hvg360-on. A beszélgetésből kiderült, hogy hárman háromféleképpen emlékeznek arra, miért is forgattak filmet a legendás Horvai-Kapás osztályról. ","shortLead":"Schell Juditot, Hajdú Steve-et és az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmet rendező Ujvári Csabát ültettük le...","id":"20190920_Osztalytalalkozo_Doku360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ed47e1-ffba-441f-8ac4-cdf24118a5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a642f9b-4739-48b2-b630-e7386bcec7bf","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Osztalytalalkozo_Doku360","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:06","title":"\"Olyan, mintha más nem történt volna az életemben, csak az a négy év\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b543be6a-65d1-499e-a571-cef755ff2fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Örömmel elvállalták a felkérést, és alig várják, hogy falatozzanak egy kicsit a spenótból. ","shortLead":"Örömmel elvállalták a felkérést, és alig várják, hogy falatozzanak egy kicsit a spenótból. ","id":"20190920_Kiderult_kik_lesznek_Schmuck_Andor_eskuvoi_tanui","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b543be6a-65d1-499e-a571-cef755ff2fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b46d87-79bb-47be-8921-532da2b3b5b5","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Kiderult_kik_lesznek_Schmuck_Andor_eskuvoi_tanui","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:15","title":"Kiderült, kik lesznek Schmuck Andor esküvői tanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján hisszük el egy álhírről, hogy valódi.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján...","id":"20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91cd7a0-8b81-472d-9196-dd52ace69504","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:03","title":"Az ELTE tudósai megfejtették, miért hisszük el az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő évtizedek óta komolyan kutatja az azonosítatlan repülő tárgyakat és légköri jelenségeket. Az ufóhívők ugyanilyen régóta meg vannak győződve arról, hogy a hatalom rejtegeti előlük a bizonyítékokat, miközben a földönkívüliek ha nem is a spájzban, de legalábbis az előszobában járnak. Meggyőző magyarázat a mai napig sincs mindenre, de a tudomány fejlődésével sok esetet sikerült már megfejteni.","shortLead":"Az amerikai légierő évtizedek óta komolyan kutatja az azonosítatlan repülő tárgyakat és légköri jelenségeket...","id":"20190919_ufo_eszlelesek_51_es_korzet_a_kek_konyv_projekt_sorozat_ufologia_51es_korzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7c48e8-865f-494a-9c3a-b391ac6a8a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_ufo_eszlelesek_51_es_korzet_a_kek_konyv_projekt_sorozat_ufologia_51es_korzet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:00","title":"Mi látható valójában a titokzatos UFO-felvételeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","shortLead":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","id":"20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593e4f16-b585-4882-b344-8f276e47017c","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Boris Johnson levágott fejével lépett színpadra egy brit rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]