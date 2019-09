Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 66 ország, tíz régió, 102 város és 93 konzorcium vállalta, hogy 2050-ig klímasemleges lesz – utalt a konkrét ígéretek listájára Antonio Guterres ENSZ-főtitkár, aki hétfőn New Yorkban megnyitotta az ENSZ-klímacsúcsát, ahol felszólalt Greta Thunberg klímaaktivista is. ","shortLead":"Eddig 66 ország, tíz régió, 102 város és 93 konzorcium vállalta, hogy 2050-ig klímasemleges lesz – utalt a konkrét...","id":"20190923_ensz_klimacsucs_antonio_guterres_greta_thunberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dccf80-f4aa-4118-9f91-1a73aa89af08","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_ensz_klimacsucs_antonio_guterres_greta_thunberg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:13","title":"Greta Thunberg: Az üres szavaikkal ellopták az álmaimat és a gyerekkoromat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiadták a felvételt a lehetséges elkövetőről, a férfi jelentkezett a rendőrségen.","shortLead":"Miután kiadták a felvételt a lehetséges elkövetőről, a férfi jelentkezett a rendőrségen.","id":"20190924_rongalas_szekesfehervar_lovas_szobor_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5d7fd-f4a8-4d3b-9768-0b45a226aafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_rongalas_szekesfehervar_lovas_szobor_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:31","title":"Feladta magát a fehérvári szobrot megrongáló fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt, ha az esernyő bekerül a táskába.","shortLead":"Nem árt, ha az esernyő bekerül a táskába.","id":"20190925_Borus_esos_ido_jon_de_legalabb_nem_lesz_hideg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5716bf39-cfab-473b-ba2f-632e332edeff","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Borus_esos_ido_jon_de_legalabb_nem_lesz_hideg","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:01","title":"Borús, esős idő jön, de legalább nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült, építmények tucatjai szenvedtek károkat. A helyiek megrázó képeket osztanak meg az 5,8-as erősségű természeti katasztrófáról. ","shortLead":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült...","id":"20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233f6c1-bfbf-411a-b58a-99f9502cac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:33","title":"Szétnyílt a föld: durva fotók jöttek Pakisztánból, ahol 5,8-as földrengés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idehaza tovább durvul a választási kampány, a kormánynak pedig az állami bérlakásokra fájhat a foga. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Idehaza tovább durvul a választási kampány, a kormánynak pedig az állami bérlakásokra fájhat a foga. Ez a hvg360 esti...","id":"20190923_Radar_360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f56816-9183-4baf-bc5d-21475a1b5692","keywords":null,"link":"/360/20190923_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:30","title":"Radar 360: Gigászi csőd miatt maradt külföldön több százezer utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő következtetésre.\r

\r

","shortLead":"Egy másnaposság elleni szert gyártó céget pereltek Németországban, az eljárás során jutott a bíróság a meglepő...","id":"20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b92874d-02bd-45d3-acb5-b511a943a5f2","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Birosag_mondta_ki_a_masnapossag_egy_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:05","title":"Bíróság mondta ki: a másnaposság betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szintén a rossz fogvatartási körülmények miatt.","shortLead":"Szintén a rossz fogvatartási körülmények miatt.","id":"20190924_Egy_ujabb_olaszliszkai_lincselo_kapott_millios_karteritest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b8eabd-d6b8-4243-bca4-d39423192d40","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Egy_ujabb_olaszliszkai_lincselo_kapott_millios_karteritest","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:35","title":"Újabb olaszliszkai lincselő kapott milliós kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02abd277-4dec-445d-8ea2-0de56c65c1cb","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A kapcsolatukat sokáig kísérte médiabotrány, de Luciano Pavarotti özvegye megtanulta a világhírű tenortól, hogy akik bántják, azoknak sok boldogságot kívánjon. Nicoletta Mantovani azt mondja, nemcsak az ő életéből, hanem a világból is hiányzik az a fajta lelkesedés, ami Pavarottit jellemezte. A tenor özvegyével a Pavarotti című film díszbemutatóján beszélgettünk a miskolci CineFesten.","shortLead":"A kapcsolatukat sokáig kísérte médiabotrány, de Luciano Pavarotti özvegye megtanulta a világhírű tenortól, hogy akik...","id":"20190923_Luciano_Pavarotti_egyszerre_volt_a_szeretom_a_baratom_es_az_eletmesterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02abd277-4dec-445d-8ea2-0de56c65c1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b41a1e-9923-4349-8497-69fff6a987cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Luciano_Pavarotti_egyszerre_volt_a_szeretom_a_baratom_es_az_eletmesterem","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:00","title":"„Luciano Pavarotti egyszerre volt a szeretőm, a barátom és az életmesterem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]