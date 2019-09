Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A londoni BBC szerint különösen Ázsiában népszerűek a kedvelt kistestű kutyusokkal benépesített kávézók.","shortLead":"A londoni BBC szerint különösen Ázsiában népszerűek a kedvelt kistestű kutyusokkal benépesített kávézók.","id":"20190915_Kutyalaz_ezrek_ozonlenek_vilagszerte_a_Corgi_kavezokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb01a3ac-e000-4f7f-8184-02c3fc59a24a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kutyalaz_ezrek_ozonlenek_vilagszerte_a_Corgi_kavezokba","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:05","title":"Kutyaláz: ezrek özönlenek világszerte a Corgi kávézókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először hallgatják meg Magyarországot a hetes cikk szerinti eljárásban a tagországok miniszterei. ","shortLead":"Először hallgatják meg Magyarországot a hetes cikk szerinti eljárásban a tagországok miniszterei. ","id":"20190916_Kellemetlen_kerdesekre_szamithat_Brusszelben_a_magyar_jogallamisagrol_Varga_Judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37df6df-8ee4-4a9d-bf27-252370b44bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Kellemetlen_kerdesekre_szamithat_Brusszelben_a_magyar_jogallamisagrol_Varga_Judit","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:44","title":"Kellemetlen kérdésekre számíthat ma Brüsszelben a magyar jogállamiságról Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"17 perc alatt befejezte Balázs Attila a vasárnap félbeszakadt meccset Ilja Marcsenko ellen, és eldőlt, hogy bennmaradunk a Davis Kupa világcsoportjában.","shortLead":"17 perc alatt befejezte Balázs Attila a vasárnap félbeszakadt meccset Ilja Marcsenko ellen, és eldőlt...","id":"20190916_balazs_attila_fucsovics_marton_davis_kupa_osztalyozo_vilagcsoport_ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd65421-fb09-4c38-8d17-62542d819a76","keywords":null,"link":"/sport/20190916_balazs_attila_fucsovics_marton_davis_kupa_osztalyozo_vilagcsoport_ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:31","title":"Davis Kupa: gyorsan behúzott győzelemmel maradunk a világcsoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a798965-0d91-4d50-804b-23e0a9b86862","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Számos koncert, hangszerbemutató és kiállítás is várja az érdeklődőket a 21. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválon, amelyet október 3. és 6. között rendeznek meg a Gödöllői Királyi Kastélyban.","shortLead":"Számos koncert, hangszerbemutató és kiállítás is várja az érdeklődőket a 21. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválon...","id":"20190915_Nemzetkozi_harfafesztival_lesz_Godollon_hangszerkiallitassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a798965-0d91-4d50-804b-23e0a9b86862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d0ba4b-291c-4a31-85b0-5eebe5485e6d","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Nemzetkozi_harfafesztival_lesz_Godollon_hangszerkiallitassal","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:56","title":"Nemzetközi hárfafesztivál lesz Gödöllőn hangszerkiállítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","shortLead":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. ","id":"20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2746-3bc9-46fc-8f4d-fce6e42719dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_mumifikalodott_holttest_kaposvar_fogado_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:58","title":"Mumifikálódott holttestet találtak egy kaposvári fogadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jogi kiskaput használt ki, így sokkal kevesebb adót fizetett a tevékenységei után, mint kellett volna.","shortLead":"A Google egy jogi kiskaput használt ki, így sokkal kevesebb adót fizetett a tevékenységei után, mint kellett volna.","id":"20190913_google_adoelkerules_buntetes_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44983d5-731a-46f2-bfe7-e8c3bba54d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_google_adoelkerules_buntetes_franciaorszag","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:03","title":"1 milliárd eurót fizet a Google, mert nem akart adót fizetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2830412f-16fa-406e-b053-37bfaa01663c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint négyféle mobillal készül a csütörtöki bemutatójára a Huawei. A Mate-széria idei modelljeit fogják bemutatni akkor, ám már most majdnem mindent tudni lehet a telefonokról.","shortLead":"A jelek szerint négyféle mobillal készül a csütörtöki bemutatójára a Huawei. A Mate-széria idei modelljeit fogják...","id":"20190916_huawei_mate_30_pro_specifikacio_porsche_design_mate_30_lite_funkciok_kamera_kiszivargott_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2830412f-16fa-406e-b053-37bfaa01663c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3c0ce2-0acb-410b-a9d4-8af1741e203a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_huawei_mate_30_pro_specifikacio_porsche_design_mate_30_lite_funkciok_kamera_kiszivargott_kepek","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:03","title":"Most lényegében minden kiszivárgott a Huawei Mate 30 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687b1cce-f694-498a-9660-50df33beb9a2","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Lustaság és kompatibilitási problémák is közrejátszanak abban, hogy naponta világszerte még mindig milliószámra faxolnak. Az elavult technológia komoly biztonsági kérdéseket is felvet.","shortLead":"Lustaság és kompatibilitási problémák is közrejátszanak abban, hogy naponta világszerte még mindig milliószámra...","id":"201919__agonizalo_fax__alairaskenyszer__oskori_leletek__meg_sipol_egy_picit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=687b1cce-f694-498a-9660-50df33beb9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3522be-5979-4b12-9645-694f4836e054","keywords":null,"link":"/tudomany/201919__agonizalo_fax__alairaskenyszer__oskori_leletek__meg_sipol_egy_picit","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:03","title":"Miért használnak még mindig faxot a magyarországi kórházakban is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]