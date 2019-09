Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben évről évre egyre kevesebben ajánlják fel az adóegyszázalékot.","shortLead":"Miközben évről évre egyre kevesebben ajánlják fel az adóegyszázalékot.","id":"20190925_A_korabbinal_tobb_adoegyszazalekot_kaptak_az_Etikus_Adomanygyujto_Szervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e86c760-9e8e-4cb4-af19-fe3ae23466ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_korabbinal_tobb_adoegyszazalekot_kaptak_az_Etikus_Adomanygyujto_Szervezetek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:05","title":"A korábbinál több adóegyszázalékot kaptak az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffc993c-ef5b-4ba8-b890-00a47c9687fa","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A post-truth korában a politológia nagy kérdése, hogy demokráciák-e még azok a rendszerek, amelyeket az elmúlt évtizedekben demokráciákként könyveltünk el. 