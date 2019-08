Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ed Sheeran már tavaly ősszel bedöntötte a Sziget webshopját, pedig rajta kívül is érkeznek izgalmas előadók a kezdésre. Idén is összegyűjtjük minden napra, mit ajánlunk a Sziget Fesztivál programjából: szerdán főleg a briteket szeretjük.","shortLead":"Ed Sheeran már tavaly ősszel bedöntötte a Sziget webshopját, pedig rajta kívül is érkeznek izgalmas előadók a kezdésre...","id":"20190807_Telt_hazzal_es_brit_menuvel_indit_a_27_Sziget_Fesztival_Ed_Sheeran_Michael_Kiwanuka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393bf2d8-0113-4feb-a2e8-99ae66c13c85","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Telt_hazzal_es_brit_menuvel_indit_a_27_Sziget_Fesztival_Ed_Sheeran_Michael_Kiwanuka","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:15","title":"Telt házzal és brit menüvel indít a 27. Sziget Fesztivál – napi programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is, és még ékszert is készíthetünk. Ez is lesz a Szigeten csütörtökön. ","shortLead":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is...","id":"20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19817e1c-08b9-41fa-917f-7e6bfa614c49","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:20","title":"Jane Goodall és a Franz Ferdinand a csütörtöki Sziget szupersztárjai – napi programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem sokkal éjjel 10 óra előtt néhány hangos durranás hallatszott. Az első hangzásra újabb lövöldözésnek tűnő eset téves riasztásnak bizonyult, az ijedtségen túli sérüléseket végül csak maga a pánikhelyzet okozott.","shortLead":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem...","id":"20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f82748-00cf-4857-ab3d-c01ae883317e","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:18","title":"Pánik tört ki New Yorkban, úgy tűnt, hogy fegyveres támadó van a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1 vagy 16 a megoldás? Mérő László egyetemi tanár megválaszolta a kérdést.","shortLead":"1 vagy 16 a megoldás? Mérő László egyetemi tanár megválaszolta a kérdést.","id":"20190808_Mero_Laszlo_megvalaszolta_az_egesz_internetet_lazban_tarto_matematikai_feladvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cda9bc-c591-4956-b469-cda8245e9ba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_Mero_Laszlo_megvalaszolta_az_egesz_internetet_lazban_tarto_matematikai_feladvanyt","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:01","title":"Mérő László megválaszolta az egész internetet lázban tartó matematikai feladványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815ffd32-3481-4f6d-b9bb-5b1b4a8b9c9b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2010-es világbajnokság legjobb játékosa 40 évesen hagyja abba. ","shortLead":"A 2010-es világbajnokság legjobb játékosa 40 évesen hagyja abba. ","id":"20190807_Visszavonul_Diego_Forlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815ffd32-3481-4f6d-b9bb-5b1b4a8b9c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f8ea5b-934b-483e-894c-b1bfe5c0c983","keywords":null,"link":"/sport/20190807_Visszavonul_Diego_Forlan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:43","title":"Visszavonul Diego Forlán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ede342-13cc-4d04-bfcd-87202d656b42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérést követelnek a cikk szerzőjétől. ","shortLead":"Bocsánatkérést követelnek a cikk szerzőjétől. ","id":"20190806_Felhaboritonak_tartja_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekesekkel_peldalozo_cikket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ede342-13cc-4d04-bfcd-87202d656b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9f169a-d26b-49e9-a492-9a30d8ed41ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Felhaboritonak_tartja_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekesekkel_peldalozo_cikket","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:37","title":"Felháborítónak tartja a MEOSZ a Pesti Srácok tolószékesekkel példálózó cikkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség közleménye szerint nem lehet gazdaságosan megvalósítani a beruházást. Így viszont a 2022-es Eb-helyszínek közül is kikerül a Veszprém Aréna.","shortLead":"A Miniszterelnökség közleménye szerint nem lehet gazdaságosan megvalósítani a beruházást. Így viszont a 2022-es...","id":"20190806_veszprem_arena_kibovites_miniszterelnokseg_kezilabda_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe660ae-8ab2-48e2-b08e-951c1c2d79f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_veszprem_arena_kibovites_miniszterelnokseg_kezilabda_eb","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:34","title":"Visszakozik a Miniszterelnökség: mégsem bővítik a veszprémi kézilabdacsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított otthonától, miután tűzharcba torkollott a korrupcióval vádolt politikus letartóztatását célzó kísérlet. A tűzharcban egy ember meghalt, és 52-en szenvedtek kórházi ápolást követelő sebesüléseket. Az ostromról videó is készült.","shortLead":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított...","id":"20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bbbe4-07e0-4ef7-a362-5d1cd7dae665","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:28","title":"Véres tűzharcba torkollott a volt kirgiz elnök tervezett őrizetbe vétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]