Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mickaël Harpont zavart viselkedésű és elméjű embernek írta le felesége. ","shortLead":"Mickaël Harpont zavart viselkedésű és elméjű embernek írta le felesége. ","id":"20191004_parizs_keseles_rendorseg_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b55ad1-be46-4ff3-9881-8fc4b3a3c9cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_parizs_keseles_rendorseg_gyilkossag","timestamp":"2019. október. 04. 11:15","title":"Hangokat hallott a fejében a párizsi késelő a támadása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3eb3bf-0b2e-47c7-8bc6-acb901d1fd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték arra, hogy a közúti alapverziójában is izgalmas vonalvezetése Mazda 3-nak jól áll a versenytechnika.","shortLead":"Itt a bizonyíték arra, hogy a közúti alapverziójában is izgalmas vonalvezetése Mazda 3-nak jól áll a versenytechnika.","id":"20191003_reg_volt_ilyen_eros_gyari_mazda_350_loero_es_hatalmas_hatso_szarny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b3eb3bf-0b2e-47c7-8bc6-acb901d1fd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c74edc0-6a7e-4594-9e38-8bc87cca0098","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_reg_volt_ilyen_eros_gyari_mazda_350_loero_es_hatalmas_hatso_szarny","timestamp":"2019. október. 03. 11:21","title":"Rég volt ilyen erős gyári Mazda: 350 lóerő és hatalmas hátsó szárny az új 3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csatorna szerint nem voltak tényszerűek.","shortLead":"A csatorna szerint nem voltak tényszerűek.","id":"trumpcnn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ba5293-9b7c-4866-950e-13c802c797c2","keywords":null,"link":"/vilag/trumpcnn","timestamp":"2019. október. 04. 05:32","title":"A CNN megtagadta Trump két kampányvideójának sugárzását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c4e9c6-938f-49e2-b55f-7a05811e674c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Insta-pozitív múzeum egyik célja, hogy minél nagyobb terepet engedjen a kreatív energiáknak.","shortLead":"Az Insta-pozitív múzeum egyik célja, hogy minél nagyobb terepet engedjen a kreatív energiáknak.","id":"20191004_Szelfimuzeum_nyilik_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1c4e9c6-938f-49e2-b55f-7a05811e674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b379e06-8d81-4200-a8ac-0a7a2df6222d","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Szelfimuzeum_nyilik_Becsben","timestamp":"2019. október. 04. 11:07","title":"Bécs szelfikkel csábít múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az USA arra készül, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) engedélyével büntetővámokat vet ki több európai termékre.","shortLead":"Az USA arra készül, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) engedélyével büntetővámokat vet ki több európai termékre.","id":"20191002_Washington_megemelt_vamtarifakat_vezetne_be_az_europai_sajtokra_es_borokra_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c9da65-875b-4c9c-92dc-548ee985c594","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Washington_megemelt_vamtarifakat_vezetne_be_az_europai_sajtokra_es_borokra_is","timestamp":"2019. október. 02. 21:34","title":"Washington megemelt vámtarifákat vezetne be európai sajtokra és borokra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3151995-bba8-42cc-adb5-3d0c5dd5e6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A város összes mellékútján ezzel a tempóval lehet majd maximálisan hajtani.","shortLead":"A város összes mellékútján ezzel a tempóval lehet majd maximálisan hajtani.","id":"20191002_30_kmhs_varos_lesz_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3151995-bba8-42cc-adb5-3d0c5dd5e6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bc859a-e7c9-4be8-bc12-57a732b0dd74","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_30_kmhs_varos_lesz_Brusszel","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"30 km/h-s város lesz Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a07c151-b42f-4300-a142-ee37d76855d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós már az első zebránál sem állt meg.","shortLead":"Az autós már az első zebránál sem állt meg.","id":"20191002_Megrazo_felvetelt_hozott_nyilvanossagra_a_rendorseg_egy_kislany_elgazolasarol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a07c151-b42f-4300-a142-ee37d76855d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2cf03-4277-44f9-a371-2596c1aac8ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Megrazo_felvetelt_hozott_nyilvanossagra_a_rendorseg_egy_kislany_elgazolasarol__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:30","title":"Megrázó felvételt hozott nyilvánosságra a rendőrség egy kislány elgázolásáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]