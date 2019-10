Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra a tárgyalássorozat.","shortLead":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra...","id":"20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a338eff-b308-4f66-b37e-75654f8d93f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","timestamp":"2019. október. 02. 05:24","title":"Még ma bemutatja a brit kormány, milyen Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4679ae93-cd09-416d-88c6-e43947a9c41d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi polgármester-jelöltjéhez, Bánhidi Balázshoz köthető? Hogyan írhatja elő az iskola, hogy még a 8 éves gyerekek is ezért egy kilométert gyalogoljanak, miközben az intézmény mellett ott van a rendelkezésre álló sportcentrum? - ezekből a kérdésekből kerekedett a békés zsákfalu lakóit elkeserítő politikai perpatvar. Egyik oldalon a település civil vezetése, másik oldalon pedig az idén ringbe szállt fideszes jelölt, akinek \"megálmodott\" létesítményét mindjárt országgyűlési képviselők ajnározzák, hiszen itt épül majd földalatti sportlőtér is a hazafias neveléshez.","shortLead":"Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi...","id":"20191001_csomor_iskola_judo_fidesz_banhidi_sportcsarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4679ae93-cd09-416d-88c6-e43947a9c41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ce1701-e670-4853-81f4-90716973541c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_csomor_iskola_judo_fidesz_banhidi_sportcsarnok","timestamp":"2019. október. 01. 14:15","title":"\"Megkérdőjelezik, hogy a gyerekemet féltem\" - iskolásokon csattan a választási harc Csömörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","shortLead":"Vida Máté is csatlakozott a horvátok és azeriek ellen készülő csapathoz.","id":"20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b232d63-7025-403b-8bb8-a81e494f80f0","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Meg_egy_jatekost_behivott_Rossi_a_valogatottba","timestamp":"2019. október. 02. 17:08","title":"Még egy játékost behívott Rossi a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","shortLead":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","id":"20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6584f6-8652-4b18-8309-652cc8ab41ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","timestamp":"2019. október. 01. 16:57","title":"Tarlós: Nem kértem a Fidelitast a rendezvények megzavarására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IV. kerületben élők ingyenes operettelőadásra is elmehetnek.","shortLead":"A IV. kerületben élők ingyenes operettelőadásra is elmehetnek.","id":"20191001_Krumpli_kave_viragmez_Gyulai_kolbasz_gazdag_csomagot_kaphatnak_az_ujpesti_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a342658d-88af-488d-b4c2-1ad5b101a6b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Krumpli_kave_viragmez_Gyulai_kolbasz_gazdag_csomagot_kaphatnak_az_ujpesti_nyugdijasok","timestamp":"2019. október. 01. 17:08","title":"Krumpli, kávé, virágméz, gyulai kolbász: gazdag csomagot kaphatnak az újpesti nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f51e8b0-183f-4c29-8ba4-d5486766ba37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatja be a Microsoft egy dedikált hardverrendezvényen a Surface-vonal frissítését. Még maga a vállalat is beszállt a kiszivárogtatásba, bár sok konkrétumot nem árult el. Maradnak tehát a találgatások, bár már nem sok ideig.","shortLead":"Szerdán mutatja be a Microsoft egy dedikált hardverrendezvényen a Surface-vonal frissítését. Még maga a vállalat is...","id":"20191001_microsoft_surface_vonal_frissites_new_yorki_esemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f51e8b0-183f-4c29-8ba4-d5486766ba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75adf56b-aac9-403c-a852-c3eac1750472","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_microsoft_surface_vonal_frissites_new_yorki_esemeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:03","title":"Végre kiderül, milyen újdonságon dolgozott idáig a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest, a köztévé nem sajnálja rá a pénzt. ","shortLead":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest...","id":"20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22916c7a-5f48-4df9-83fe-558713c08fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","timestamp":"2019. október. 01. 16:19","title":"MTVA: 70 milliárd megy csak sportesemények közvetítési jogaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra is – a HVG Állásbörzén jártunk.\r

","shortLead":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra...","id":"20191002_hvg_allasborze_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42316f95-1276-49b1-81c1-d59111a76d69","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_hvg_allasborze_2019","timestamp":"2019. október. 02. 15:20","title":"Nemcsak a nyelvtudás számít, de az is fontos, ha új állást akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]