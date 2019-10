Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon le és ne induljon el a fideszes polgármesterrel szemben. ","shortLead":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon...","id":"20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ee5b8f-2866-4a90-9e43-b46348490cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","timestamp":"2019. október. 07. 21:49","title":"Újabb hangfelvétel: pályázati pénzzel akarták lekenyerezni a tiszafüredi ellenzéki jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. ","shortLead":"Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. ","id":"20191009_Brexit_boris_johnson_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3750443c-4e45-46dc-a5b8-b9e2d2009d1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Brexit_boris_johnson_eu","timestamp":"2019. október. 09. 11:58","title":"Brexit csak jövő júniusban? Itt a legújabb ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorrendben már a harmadik olyan pénzügyi negyedévet zárja a Samsung, ahol 50 százalék feletti profitcsökkenést kell elkönyvelnie.","shortLead":"Sorrendben már a harmadik olyan pénzügyi negyedévet zárja a Samsung, ahol 50 százalék feletti profitcsökkenést kell...","id":"20191008_samsung_penzugyi_jelentes_2019q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d977e7-9fdb-4d88-920e-78787aa08614","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_samsung_penzugyi_jelentes_2019q3","timestamp":"2019. október. 08. 09:54","title":"Rengeteg pénzt veszített a Samsung egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3e6dbd-4862-40bf-8b8b-83e8d25f1cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nap sikertelen próbálkozás után Győrben személyesen próbáltuk szóra bírni a szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot, aki a magyar sajtó kérdései helyett inkább egy videomonológban magyarázkodott. A nyilatkozat azonban, ahelyett hogy megválaszolta volna a kérdéseinket, újabbakat vetett fel.","shortLead":"Több nap sikertelen próbálkozás után Győrben személyesen próbáltuk szóra bírni a szexbotrányba keveredett Borkai...","id":"20191008_Borkai_Zsolt_riport_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a3e6dbd-4862-40bf-8b8b-83e8d25f1cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2ab736-498e-4675-b0fc-cae31ec84eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Borkai_Zsolt_riport_video","timestamp":"2019. október. 08. 06:30","title":"Borkai Zsolt bujkál, magyarázkodása pedig döccen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Révész Máriusz kormánybiztos több mindenen is változtatna, reméli, hogy már jövőre módosítani tudják a KRESZ-t. ","shortLead":"Révész Máriusz kormánybiztos több mindenen is változtatna, reméli, hogy már jövőre módosítani tudják a KRESZ-t. ","id":"20191009_Johet_a_KRESZmodositas_az_elektromos_rollerek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b00e48f-fd20-4668-8428-04672e8c01b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Johet_a_KRESZmodositas_az_elektromos_rollerek_miatt","timestamp":"2019. október. 09. 11:20","title":"Jöhet a KRESZ-módosítás az elektromos rollerek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9b6c1c-c41a-4baf-8b3d-5821e1fb9e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási csalás miatt tesz feljelentést az ellenzék. ","shortLead":"Választási csalás miatt tesz feljelentést az ellenzék. ","id":"20191007_hangfelvetel_miskolc_jelolt_penz_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9b6c1c-c41a-4baf-8b3d-5821e1fb9e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fea2492-bb5f-4ff0-b985-709aa3eade5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_hangfelvetel_miskolc_jelolt_penz_fidesz","timestamp":"2019. október. 07. 20:10","title":"Hangfelvételen beszél egy miskolci jelölt arról, hogy csak a pénzért indult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea79f670-7a82-41bb-9a70-a6d8095cc5e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram keddi közleménye szerint már a képmegosztón is aktiválható a szemnek kíméletesebb sötét téma.","shortLead":"Az Instagram keddi közleménye szerint már a képmegosztón is aktiválható a szemnek kíméletesebb sötét téma.","id":"20191008_android_10_ios_13_instagram_sotet_mod_dark_mode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea79f670-7a82-41bb-9a70-a6d8095cc5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4251ba-d68e-4337-a396-ffa9e1d5e5ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_android_10_ios_13_instagram_sotet_mod_dark_mode","timestamp":"2019. október. 08. 18:23","title":"Megjött az Instagram sötét módja, Androidon és iOS-en is megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január óta nem volt olyan alacsony az infláció, mint most, már az MNB 3 százalékos célja alatt van. Leginkább az üzemanyagok ára esett.","shortLead":"Január óta nem volt olyan alacsony az infláció, mint most, már az MNB 3 százalékos célja alatt van. Leginkább...","id":"20191008_inflacio_arak_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7fa4de-f965-435f-840a-6e7c67a72871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_inflacio_arak_dragulas","timestamp":"2019. október. 08. 09:30","title":"Látványosan lassul az infláció, emiatt maradhat gyenge a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]