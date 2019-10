Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","shortLead":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","id":"20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f52239-7e88-4f28-9715-930a9abe6015","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 09:58","title":"Elítéli a Jobbik, hogy a győri szervezete kiugrott az ellenzéki összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere. Elmondta a véleményét a Borkai-ügyről is.","shortLead":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere...","id":"20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395dd94-808b-48bd-af86-4ec7a27bdfb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2019. október. 09. 08:08","title":"Fideszes polgármester a Borkai-botrányról: Morálisan elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon terjedő videó állítólag Budapesten készült.","shortLead":"A Facebookon terjedő videó állítólag Budapesten készült.","id":"20191007_pedagogus_diakok_fenyegetes_lokdoses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab3413a-0d31-449e-b643-8a1a2273e8a1","keywords":null,"link":"/elet/20191007_pedagogus_diakok_fenyegetes_lokdoses","timestamp":"2019. október. 07. 20:02","title":"Videó készült róla, ahogy diákok üvöltve megfenyegetnek, majd meglökdösnek egy tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka leváltásának. Négyen maradtak versenyben.","shortLead":"Szeged utolsó fideszes polgármestere, Bartha László visszalépett, mert nem akarja rontani az esélyét Botka...","id":"20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae36ce4-c445-4ce0-afaa-1d5678028b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ef22cc-efe4-4203-ba23-4a1d09b4fa96","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Eggyel_kevesebb_kihivoja_van_Botka_Laszlonak_Szegeden","timestamp":"2019. október. 08. 17:56","title":"Eggyel kevesebb kihívója van Botka Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81ae72a-936a-422f-84b4-e2ea0f3ee87a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok a vízesés tetején tartózkodtak, amikor egy erős hullám elragadta őket.","shortLead":"Az állatok a vízesés tetején tartózkodtak, amikor egy erős hullám elragadta őket.","id":"20191008_elefant_vizeses_pokoli_szurdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81ae72a-936a-422f-84b4-e2ea0f3ee87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12eddf-9430-464c-bbe6-3eedb19f5ea4","keywords":null,"link":"/elet/20191008_elefant_vizeses_pokoli_szurdok","timestamp":"2019. október. 08. 17:41","title":"11 elefánt pusztult el egy thaiföldi vízesésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316893fb-efa9-45e2-b6eb-f29347c140c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába volt egy négyszer olcsóbb ajánlat, két éve a Diákolimpia 2017 Kft. nyerte azon a győri városi pályázaton, amelyet a győri diákolimpia étkeztetési feladataira írtak ki. A cég vezetője és egyben tulajdonosa az a Szabó Ervin, akiről az Index azt állítja, hogy ő tűnt fel a keddi videóban.","shortLead":"Hiába volt egy négyszer olcsóbb ajánlat, két éve a Diákolimpia 2017 Kft. nyerte azon a győri városi pályázaton, amelyet...","id":"20191008_Ujabb_nagy_nyertes_tunt_fel_a_Borkaifele_szexvideon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316893fb-efa9-45e2-b6eb-f29347c140c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1723470-1ff7-4c7a-8acf-5be7d67c7294","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Ujabb_nagy_nyertes_tunt_fel_a_Borkaifele_szexvideon","timestamp":"2019. október. 08. 16:22","title":"Újabb kérdéseket vet fel egy Borkai-féle szexvideó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","shortLead":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","id":"20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9326ae5c-adb3-4151-93a8-1e6e91e95dac","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","timestamp":"2019. október. 09. 15:53","title":"Nem teljesítette az ígéreteit a mexikói polgármester, teherautóhoz kötve húzták végig a városon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9b2653-a249-47c0-9a18-3167090a9d36","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az employer branding nem csak a toborzást teszi hatékonyabbá, segít megtartani és motiválni a jelenlegi munkavállalókat is, ehhez azonban összhangba kell hozni az üzleti működéssel és a munkavállalói élménnyel. \r

\r

","shortLead":"Az employer branding nem csak a toborzást teszi hatékonyabbá, segít megtartani és motiválni a jelenlegi munkavállalókat...","id":"HVG_Konferencia_20191008_Elmenytervezes_az_employer_branding_strategia_kozeppontjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9b2653-a249-47c0-9a18-3167090a9d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c471e2-95b8-4c41-8083-3234cfc2494b","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191008_Elmenytervezes_az_employer_branding_strategia_kozeppontjaban","timestamp":"2019. október. 08. 14:59","title":"Élménytervezés az employer branding stratégia középpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]