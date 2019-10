Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","shortLead":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","id":"20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80c8cd-4ccb-4e53-9f23-5823671918ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","timestamp":"2019. október. 13. 16:51","title":"„A Fideszre akarsz szavazni, ugye?” – kiabálta a szavazatszámláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","shortLead":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","id":"20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f50e31-3bff-4960-9145-52ecd7b93a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 08:56","title":"Magára hagyta a helyi Fidesz-elnök, mégis behúzta Molnár Oszkár Edelényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint kétezer szavazattal nyert a közös jelölt. ","shortLead":"Több mint kétezer szavazattal nyert a közös jelölt. ","id":"20191013_Erden_az_ellenzeki_jelolt_Csozik_Laszlo_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abde667-176b-4016-8667-5f7f2a9dcaeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Erden_az_ellenzeki_jelolt_Csozik_Laszlo_nyert","timestamp":"2019. október. 13. 23:45","title":"Érden az ellenzéki jelölt, Csőzik László nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet megérteni – állítja Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta és szerzőtársa új könyvükben. Olyan mentalitást közvetítenek, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet, az egymásra hangolódás, az empatikus hozzáállás és az elfogadás.","shortLead":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet...","id":"20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee074acf-d88a-446b-b1a2-0f47e01227e8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","timestamp":"2019. október. 13. 20:15","title":"Ha az érzelmi egyensúly helyreáll, megszűnnek a tünetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Ez az ország nem a Fideszé.” „Az ellenzéknek élnie is kell a lehetőséggel.” Ezt a két mondatot Lakner Zoltán politológus még a választások éjszakáján mondta, a választást követően pedig a hvg.hu közéleti podcastjában, a Fülkében arról beszélt, hogy bár az ellenzéki győzelmek után sem várható az Orbán-rendszer konszolidációja, az ellenzék növelheti a mozgásterét.","shortLead":"„Ez az ország nem a Fideszé.” „Az ellenzéknek élnie is kell a lehetőséggel.” Ezt a két mondatot Lakner Zoltán...","id":"20191015_Lakner_Zoltan_a_Fulkeben_Orbannak_megmutattak_hogy_itt_van_egy_fal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1b27a2-2003-4d9b-b23b-f660790eb640","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Lakner_Zoltan_a_Fulkeben_Orbannak_megmutattak_hogy_itt_van_egy_fal","timestamp":"2019. október. 15. 13:00","title":"Lakner Zoltán a Fülkében: Orbánnak megmutatták, hogy itt van egy fal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Nyiregyhazat_vitte_a_FideszKDNP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fcbf1c-998d-4308-8622-aa730d36d02c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Nyiregyhazat_vitte_a_FideszKDNP","timestamp":"2019. október. 13. 21:36","title":"Nyíregyházát vitte a Fidesz-KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"94,44 százalékos feldolgozottságnál 60,54 százalékkal vezet, mögötte Nemesi Pál 36,43 százalékon áll. ","shortLead":"94,44 százalékos feldolgozottságnál 60,54 százalékkal vezet, mögötte Nemesi Pál 36,43 százalékon áll. ","id":"20191013_Botka_Laszlo_nyert_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f2ef7c-e1a6-445a-982d-a6ff94ebfabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Botka_Laszlo_nyert_Szegeden","timestamp":"2019. október. 13. 21:57","title":"Botka László nyert Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bokorban egy képviselő több szavazatot kapott, mint a polgármesterjelöltek.","shortLead":"Bokorban egy képviselő több szavazatot kapott, mint a polgármesterjelöltek.","id":"20191014_bokor_szakony_polgarmester_valasztas_szavazategyenloseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fb3ce6-8763-439b-b323-9eb5666b8309","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_bokor_szakony_polgarmester_valasztas_szavazategyenloseg","timestamp":"2019. október. 14. 07:50","title":"Tizenkét településen sem tudtak polgármestert választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]