[{"available":true,"c_guid":"469435a2-488f-4a8d-85f7-9513b6c1aa2b","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Nem egyszerű kiigazodni a szlovák belpolitikán, de a helyszínről kapunk segítséget. Lovász Attila teszi rendbe, hogy ki kivel van a szomszédban, és hogyan állnak a magyar pártok. ","shortLead":"Nem egyszerű kiigazodni a szlovák belpolitikán, de a helyszínről kapunk segítséget. Lovász Attila teszi rendbe, hogy ki...","id":"20191015_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469435a2-488f-4a8d-85f7-9513b6c1aa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b64a4c1-7631-4ab6-8ffb-9ae390c1c61a","keywords":null,"link":"/360/20191015_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2019. október. 15. 13:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A szlovák belpolitika sem jobb a Deákné vásznánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","shortLead":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","id":"20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c65022-b615-49ed-a4bb-1f225010455e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","timestamp":"2019. október. 15. 12:15","title":"6 dolog, amiért megéri pozitívnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d8d9f0-93f1-4836-b410-96a0c2b32dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz visszafogadta Erdősi Lászlót, de hiába. Még a testületbe sem került be egyetlen jelöltjük sem.","shortLead":"A Fidesz visszafogadta Erdősi Lászlót, de hiába. Még a testületbe sem került be egyetlen jelöltjük sem.","id":"20191016_Csunya_vereseget_szenvedett_a_kopaszbotranybol_megismert_Erdosi_Laszlone_ferje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d8d9f0-93f1-4836-b410-96a0c2b32dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9667a8c6-b0d0-4f0d-a918-ff0a7e4a0725","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Csunya_vereseget_szenvedett_a_kopaszbotranybol_megismert_Erdosi_Laszlone_ferje","timestamp":"2019. október. 16. 18:46","title":"Csúnya vereséget szenvedett a kopaszbotrányból megismert Erdősi Lászlóné férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha kíváncsi arra, milyen YouTube-videókért rajongott a világ tíz évvel ezelőtt éppen ezen a napon, akkor keresse fel az alábbi weboldalt.","shortLead":"Ha kíváncsi arra, milyen YouTube-videókért rajongott a világ tíz évvel ezelőtt éppen ezen a napon, akkor keresse fel...","id":"20191016_youtube_decade_tiz_evvel_ezelotti_youtube_videok_napi_bontasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148e2b15-bfd8-40af-b5b9-47ccac939914","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_youtube_decade_tiz_evvel_ezelotti_youtube_videok_napi_bontasban","timestamp":"2019. október. 15. 17:03","title":"Kis időutazás: ezek voltak a YouTube legnézettebb videói tíz évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam. Erdogan a katonai kalandjával otthonra üzen. ","shortLead":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam...","id":"20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e729f5-e1a6-463f-a1b7-0df3e65f7ffd","keywords":null,"link":"/360/20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","timestamp":"2019. október. 16. 10:30","title":"Hatalmát mentené Erdogan a szíriai offenzívával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető környezetvédők gyülekezési jogát. A bíróság most jogerősen kimondta, hogy ez így volt rendben. A következő lépcső a Kúria lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető...","id":"20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fd200-f514-4334-ba1a-fc698a2cb1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2019. október. 15. 19:47","title":"A bíróság szerint is jogosan zsuppolták ki a Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs is fehér – összegzi vizsgálódása tapasztalatait Laki Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia emeritus kutatója.","shortLead":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs...","id":"20191016_Alig_maradtak_olyan_vallalkozok_akik_teljesen_fuggetlenek_a_Fidesztol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef06279f-16d3-4178-af1b-e2777e239f94","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Alig_maradtak_olyan_vallalkozok_akik_teljesen_fuggetlenek_a_Fidesztol","timestamp":"2019. október. 16. 16:52","title":"MTA-kutató: Alig maradtak olyan vállalkozók, akik teljesen függetlenek a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három játékost zártak ki a Hearthstone csapatból.","shortLead":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három...","id":"20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a14e29-7f68-4372-b8d0-706335cc2705","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","timestamp":"2019. október. 17. 09:33","title":"Újabb videojátékosokat zárt ki a Blizzard, mert kiálltak a hongkongi tüntetők mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]