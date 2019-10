Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","shortLead":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","id":"20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428f5b60-0908-4a38-a15e-64dfeb70ea19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","timestamp":"2019. október. 16. 19:34","title":"Áttört egy álomhatárt a londoni kokainpiac: évi egymilliárd fontot költenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sűrű füstből a tűzoltók egy embert hoztak ki.","shortLead":"A sűrű füstből a tűzoltók egy embert hoztak ki.","id":"20191017_Egy_400_negyzetmeteres_haz_gyulladt_ki_a_XVII_keruletben_egy_idos_no_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c66bf4-d098-427a-8888-4b1da0b6c576","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Egy_400_negyzetmeteres_haz_gyulladt_ki_a_XVII_keruletben_egy_idos_no_meghalt","timestamp":"2019. október. 17. 09:54","title":"Egy 400 négyzetméteres ház gyulladt ki a XVII. kerületben, egy idős nő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f5c00b-7669-43b2-902f-fe4a6419bc35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos megállapodásokat fogunk aláírni a gazdaság, a szociális biztonság és a sport területén folytatandó együttműködésről Vlagyimir Putyin orosz elnök október 30-i budapesti látogatásakor – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek szerdán Moszkvában.","shortLead":"Fontos megállapodásokat fogunk aláírni a gazdaság, a szociális biztonság és a sport területén folytatandó...","id":"20191016_Erkezik_Putyin_Szijjarto_bejelentette_fontos_szerzodeseket_irnak_majd_ala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48f5c00b-7669-43b2-902f-fe4a6419bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7215d5-59d1-4c55-80a5-604dbb16e735","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Erkezik_Putyin_Szijjarto_bejelentette_fontos_szerzodeseket_irnak_majd_ala","timestamp":"2019. október. 16. 15:58","title":"Érkezik Putyin, Szijjártó bejelentette, fontos szerződéseket írnak majd alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány egyetlen határozatával mintegy 80 milliárd forintot (az évi összes költségvetési kiadás 0,4 százalékát) csoportosított át tartalékból és uniós gazdaságfejlesztési programoktól, de a Magyar Közlönyben megjelent táblázatból nem mindenütt derül ki, pontosan mire.","shortLead":"A kormány egyetlen határozatával mintegy 80 milliárd forintot (az évi összes költségvetési kiadás 0,4 százalékát...","id":"20191017_koltsegvetes_kozlony_orban_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de67f70-ef5b-45ec-8d90-064280219755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_koltsegvetes_kozlony_orban_kormany","timestamp":"2019. október. 17. 10:38","title":"Újabb tízmilliárdokat csoportosít át a kormány – jut focira, kézilabdára és Hungarikum Hotelre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek. Ez akár egy strigula is lehet Borkai Zsolt mellett abban a taktikai játszmában, amelynek során Orbán Viktorék azt latolgatják, a szexorgia miatt megszégyenült polgármester maradhat-e a hatalomban. \r

","shortLead":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek...","id":"201942_tiborcz_vedelmeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef53d8ee-6d29-4d0a-8840-3ff3eda10b66","keywords":null,"link":"/360/201942_tiborcz_vedelmeben","timestamp":"2019. október. 17. 13:55","title":"Borkai az ügyei elévülésére játszhat és ez veje miatt Orbán érdeke is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49418ac5-06aa-451d-b159-522cf4ff569f","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Olyan este a magyar politikában még nem volt, amikor a Jobbikban és a DK-ban, az MSZP-ben és a Momentumban is ünnepeltek (miközben a Fidesznél szitkozódtak). A politikusok mostanra kipihenték magukat. Lassan át kell gondolniuk, mi következik az eredményekből? El lehet-e kerülni a beolvadást egy választási pártba?","shortLead":"Olyan este a magyar politikában még nem volt, amikor a Jobbikban és a DK-ban, az MSZP-ben és a Momentumban is...","id":"201942_meccs_utan_meccs_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49418ac5-06aa-451d-b159-522cf4ff569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b5a7e8-1527-4737-af2b-024964d7f7eb","keywords":null,"link":"/360/201942_meccs_utan_meccs_elott","timestamp":"2019. október. 17. 11:30","title":"Az ellenzéki pártok lassan kijózanodnak, és már egymás mozgását sasolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan megkeresés érkezett a Pest Megyei Főügyészségre az Egyesült Államokból egy idős, beteg férfi ügyében. ","shortLead":"Szokatlan megkeresés érkezett a Pest Megyei Főügyészségre az Egyesült Államokból egy idős, beteg férfi ügyében. ","id":"20191016_halotta_nyilvanitott_ferfi_amerika_ugyeszseg_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7605ff2d-f544-40f6-bbbf-cebb97cd55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_halotta_nyilvanitott_ferfi_amerika_ugyeszseg_birosag","timestamp":"2019. október. 16. 11:01","title":"Halottá nyilvánították, nem tud hazatérni egy magyar férfi Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi “őszi megjelenést” pontosítva elárulta a Google, mikor indul Stadia nevű szolgáltatása. A havidíjas platformhoz szükséges háttérerőt a keresőóriás biztosítja, így nem baj, ha a felhasználó számítógépe már elavult.","shortLead":"A korábbi “őszi megjelenést” pontosítva elárulta a Google, mikor indul Stadia nevű szolgáltatása. A havidíjas...","id":"20191015_google_stadia_megjelenes_elofizetes_ar_streaming_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f74c2f-2385-404b-a913-b913f5a626a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_google_stadia_megjelenes_elofizetes_ar_streaming_jatek","timestamp":"2019. október. 15. 21:09","title":"Novemberben indul a Google videojátékos okossága, amelyhez csak internet kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]