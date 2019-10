Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester arra számít, hogy gyorsan döntenek Lackner Csabáról, aki a kormányközeli sajtó közölt kompromittáló felvételeket az önkormányzati választás előtt.","shortLead":"A kispesti polgármester arra számít, hogy gyorsan döntenek Lackner Csabáról, aki a kormányközeli sajtó közölt...","id":"20191017_gajda_peter_lackner_zoltan_kispest_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2b1100-d76f-4a77-ae37-d545d444d0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_gajda_peter_lackner_zoltan_kispest_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 17. 14:16","title":"Gajda Péter még a héten tisztázza a helyzetet a „fehér poros” képviselővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszerűen nem tud javulni a statisztika, bármit is csinál a hatóság. 