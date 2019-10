Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"190c03a9-9ad1-4ab4-81b2-2384fb051c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék győri polgármesterjelöltje új választást szeretne a városban.","shortLead":"Az ellenzék győri polgármesterjelöltje új választást szeretne a városban.","id":"20191024_Az_Itelotablanal_fellebbez_Glazer_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=190c03a9-9ad1-4ab4-81b2-2384fb051c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe3de5-b845-4bcd-8eca-9d61475df6c3","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Az_Itelotablanal_fellebbez_Glazer_Timea","timestamp":"2019. október. 24. 19:40","title":"Borkai ellenfele tovább próbálkozik: az Ítélőtáblánál fellebbez az eredmény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De azt még nem tudni, ezúttal meddig nyúlik el.","shortLead":"De azt még nem tudni, ezúttal meddig nyúlik el.","id":"20191025_brexit_kivalas_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abf1025-c6f0-47ce-ab2e-b088f0d87e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_brexit_kivalas_halasztas","timestamp":"2019. október. 25. 14:13","title":"Jóváhagyták a tagállamok a Brexit halasztásának kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db59944c-b7a1-43fb-a96e-57bc849066c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őskőkori hűtőszekrényt találtak az osztrák Tudományos Akadémia régészei az ausztriai Kremsben. Hadházi László lett a magyar hangja az újraválasztott városvezetőnek, aki egy óvodaátadón tűnik fel. 