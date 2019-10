Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig négy embert vettek őrizetbe az ügyben. ","shortLead":"Eddig négy embert vettek őrizetbe az ügyben. ","id":"20191025_Vietnamiak_is_lehettek_az_angol_halalkamion_aldozatai_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccc1e0f-9a3c-4356-9167-d57290ad8c7d","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Vietnamiak_is_lehettek_az_angol_halalkamion_aldozatai_kozott","timestamp":"2019. október. 25. 20:35","title":"Vietnamiak is lehettek az angol halálkamion áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az uruguayi szövetségi kapitány nem pihenteti az ászait a budapesti mérkőzésen.","shortLead":"Az uruguayi szövetségi kapitány nem pihenteti az ászait a budapesti mérkőzésen.","id":"20191026_Suarez_Cavani_Godin__Bombaeros_kerettel_erkezik_Uruguay_a_Puskas_Stadion_avatojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa090d2c-8586-452d-a3e2-dc08a99595be","keywords":null,"link":"/sport/20191026_Suarez_Cavani_Godin__Bombaeros_kerettel_erkezik_Uruguay_a_Puskas_Stadion_avatojara","timestamp":"2019. október. 26. 16:35","title":"Suarez, Cavani, Godin - Bombaerős kerettel érkezik Uruguay a Puskás Stadion avatójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5436318-cd77-4a5f-b92b-55b42e0c696d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fatörzs külseje nem kapott lángra.","shortLead":"A fatörzs külseje nem kapott lángra.","id":"20191026_Nezze_meg_hogyan_eg_egy_fa_belseje_egy_villamcsapas_utan_Video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5436318-cd77-4a5f-b92b-55b42e0c696d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3c203a-d7e2-4681-977a-2ff45c575387","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Nezze_meg_hogyan_eg_egy_fa_belseje_egy_villamcsapas_utan_Video","timestamp":"2019. október. 26. 14:23","title":"Nézze meg, hogyan ég egy fa belseje egy villámcsapás után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Rossz időszakon ment keresztül, a múltba menekült: könyv lett belőle. Az írásra nem tud terápiaként tekinteni, de valamit mégis megnyitottak benne a papírra vetett történetek. Sokan figyelmeztették, hogy ne írjon közéleti témákról, de úgy érezte, nem lehet már a régi ideák szerint élni, amelyben csak a művészet létezik a számára. Interjú Karafiáth Orsolya íróval, költővel, publicistával.","shortLead":"Rossz időszakon ment keresztül, a múltba menekült: könyv lett belőle. Az írásra nem tud terápiaként tekinteni, de...","id":"20191025_Karafiath_Orsolya_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bad0b4-a552-4e54-8359-ad495daa158d","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Karafiath_Orsolya_interju","timestamp":"2019. október. 25. 20:00","title":"Karafiáth Orsolya: Nem tudnék egy olyan közegben boldog lenni, ahol az az elv, hogy kussolj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","shortLead":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","id":"20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab58f678-3915-45b3-b3f2-ecc53c82ff7d","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","timestamp":"2019. október. 26. 12:41","title":"Drogcsempész macskát fogtak el egy orosz börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak a hálózati átállás csillagászati költségeit kell valahogy fedezni.","shortLead":"Csak a hálózati átállás csillagászati költségeit kell valahogy fedezni.","id":"20191026_Rovid_idon_belul_joval_olcsobb_lehet_a_szelenergia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ff840f-97d7-4a00-95f6-443267d7141f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191026_Rovid_idon_belul_joval_olcsobb_lehet_a_szelenergia","timestamp":"2019. október. 26. 08:04","title":"Rövid időn belül jóval olcsóbb lehet a szélenergia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenét Andrew Lloyd Webber írta ehhez is, de a szöveget az énekesnő jegyzi. ","shortLead":"A zenét Andrew Lloyd Webber írta ehhez is, de a szöveget az énekesnő jegyzi. ","id":"20191025_Egy_uj_dal_is_hallhato_lesz_a_Macskak_musicalfimben_Taylor_Swift_enekli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032cff45-e562-4907-aab8-672b763ddfd5","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Egy_uj_dal_is_hallhato_lesz_a_Macskak_musicalfimben_Taylor_Swift_enekli","timestamp":"2019. október. 25. 20:10","title":"Egy új dal is hallható lesz a Macskák musicalfimben, Taylor Swift énekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten jelentős lehűlés várható. Többfelé napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban pedig helyenként már mínuszok is lehetnek. Emellett változékonyra is fordul az időjárás: többször, többfelé várható eső, zápor - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten jelentős lehűlés várható. Többfelé napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban...","id":"20191027_Idojaras_elorejelzes_minuszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2191f7c2-7483-43fe-b1d3-5fd7a08d783e","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Idojaras_elorejelzes_minuszok","timestamp":"2019. október. 27. 14:58","title":"Elő a kabátokkal: már mínuszok is lesznek a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]