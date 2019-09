Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi egy ügyvéd segítségével próbált meg két idős nőt kiforgatni az örökségéből, ami külföldi bankszámlákon volt. Az ügyészség vádat emelt az ügyben.","shortLead":"Egy férfi egy ügyvéd segítségével próbált meg két idős nőt kiforgatni az örökségéből, ami külföldi bankszámlákon volt...","id":"20190930_Egy_640_millios_orokseget_probalt_megszerezni_egy_ferfi_es_egy_ugyved_ket_idos_notol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c1cd1-ded5-4365-97c8-b1b1cb5b4a95","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_640_millios_orokseget_probalt_megszerezni_egy_ferfi_es_egy_ugyved_ket_idos_notol","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:31","title":"Egy 640 milliós örökséget próbáltak lenyúlni két idős magyar nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hilal al-Hadzs reményteljes kungfuzó volt, Marokkóból akart beúszni a spanyol területnek számító Melillába. Egy erőteljes hullám aztán elsodorta. 25 éve volt.\r

\r

","shortLead":"Hilal al-Hadzs reményteljes kungfuzó volt, Marokkóból akart beúszni a spanyol területnek számító Melillába...","id":"20190928_Spanyol_teruletre_uszva_remelt_jobb_sorsot_a_jemeni_kungfubajnok_de_tengerbe_fulladt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa5871-e5ec-4eb9-b47f-fc854dbe724b","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Spanyol_teruletre_uszva_remelt_jobb_sorsot_a_jemeni_kungfubajnok_de_tengerbe_fulladt","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:48","title":"Spanyol területre úszva remélt jobb sorsot a jemeni kungfubajnok, de tengerbe fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Miért teljesítenek kimagaslóan a kínai diákok a PISA-felméréseken? Mit érdemes átvenniük Kínától a nyugati iskolarendszereknek? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Lenora Chu kínai-amerikai újságíró Kis katonák című könyvében. Az alábbiakban ebből a kiadványból olvashat egy részletet.","shortLead":"Miért teljesítenek kimagaslóan a kínai diákok a PISA-felméréseken? Mit érdemes átvenniük Kínától a nyugati...","id":"20190929_Mire_megy_egy_kulfoldi_kisfiu_a_kinai_oktatasi_rendszerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4d4dbb-054f-4a8d-b1c1-02d9eea3a664","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190929_Mire_megy_egy_kulfoldi_kisfiu_a_kinai_oktatasi_rendszerben","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:15","title":"Mire megy egy külföldi kisfiú a kínai oktatási rendszerben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586ca79a-9c10-496c-9a21-b10d8fc2f689","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb és szebb kijelzővel, több kamerával és okosabb ceruzával támad a Samsung felsőkategóriás készüléke, amelyből viszont néhány dolog kimaradt. Vázoljuk, hogy mit kapunk 380 ezer forintért, és hogy megéri-e váltani a tavalyi modellről.","shortLead":"Nagyobb és szebb kijelzővel, több kamerával és okosabb ceruzával támad a Samsung felsőkategóriás készüléke, amelyből...","id":"20190928_samsung_galaxy_note10_plusz_teszt_s_pen_note9_osszehasonlitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=586ca79a-9c10-496c-9a21-b10d8fc2f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72749fd3-871c-4405-862b-0284207a1ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_samsung_galaxy_note10_plusz_teszt_s_pen_note9_osszehasonlitas","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:00","title":"Mit tud a 380 ezer forintos Samsung telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc18ec5-c44d-4a70-8156-c023b3f57b2a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Első évében máris 380 millió forint bevételt tudott összehozni egy fiatal köves cég, a GTR Magyarország. Ez önmagában nem is lenne hír, ám a MÁV egyik közbeszerzését illusztris alvállalkozókkal nyerték meg: egy ideig az Orbán család fő bányacége, a Dolomit szerepelt e poszton, az eljárást a család volt érdekeltségével, a NAKK-kal fejezték be. A tendert a GTR ellen induló cég megtámadta, mondván a társaság több ponton sem felelt meg a szigorú feltételeknek.","shortLead":"Első évében máris 380 millió forint bevételt tudott összehozni egy fiatal köves cég, a GTR Magyarország. Ez önmagában...","id":"20190929_Uj_ustokos_tunt_fel_az_Orbanbanyacegek_kornyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc18ec5-c44d-4a70-8156-c023b3f57b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386e0e0c-b4b5-4004-a4c0-3c6100068c47","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Uj_ustokos_tunt_fel_az_Orbanbanyacegek_kornyeken","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:30","title":"Új üstökös tűnt fel az Orbán-család bányacégeinek környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát, hogy mennyire izgatottak a küldöttek a Fidesz tisztújítása előtt.","shortLead":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát...","id":"20190929_fidesz_kongresszus_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2469ef65-3ace-4d85-9661-1751ce6401cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"\"Keményebben kéne beleállni az ellenzékbe!\" - elégedett és elégedetlen küldöttekkel beszélgettünk a Fidesz kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit popsztár Ed Sheeran nagy sikerű koncertturnéja után a festésben talált örömet. A sztár erről a hétvégén az Instagramon számolt be egy posztban.","shortLead":"A brit popsztár Ed Sheeran nagy sikerű koncertturnéja után a festésben talált örömet. A sztár erről a hétvégén...","id":"20190929_A_popsztar_Ed_Sheeran_atment_festobe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2510e4-be95-469b-9da5-2ca9f62da493","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_A_popsztar_Ed_Sheeran_atment_festobe","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:21","title":"A popsztár Ed Sheeran átment festőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra Orbán Viktor a Fidesz elnöke, Trump telefonbeszélgetéseiben kutakodnak, megugrottak a bankkártyacsalások. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újra Orbán Viktor a Fidesz elnöke, Trump telefonbeszélgetéseiben kutakodnak, megugrottak a bankkártyacsalások...","id":"20190930_Radar_360_Orbannak_uzent_a_finn_miniszterelnok_Kurzek_gyoztek_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd50511-4931-48ea-8e0b-f21b284a2041","keywords":null,"link":"/360/20190930_Radar_360_Orbannak_uzent_a_finn_miniszterelnok_Kurzek_gyoztek_Ausztriaban","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:00","title":"Radar 360: Orbánnak üzent a finn miniszterelnök, Kurzék győztek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]