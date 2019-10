Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs hitelt érdemlő információja az orosz védelmi minisztériumnak arról, hogy az Egyesült Államok különleges művelettel megölte Abu Bakr al-Bagdadit, az Iszlám Állam terrorszervezet vezetőjét - közölte Igor Konasenkov, a tárca szóvivője.","shortLead":"Nincs hitelt érdemlő információja az orosz védelmi minisztériumnak arról, hogy az Egyesült Államok különleges...","id":"20191027_Moszkva_ketelkedek_az_ISvezer_halalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37318560-6fb3-4c1d-96e9-710bfffe534a","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Moszkva_ketelkedek_az_ISvezer_halalaban","timestamp":"2019. október. 27. 15:59","title":"Moszkva kételkedik az IS-vezér halálában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575112fb-ed2e-4013-b204-c763313505b8","c_author":"BI","category":"elet","description":"Tejszín puttók, testes női aktok, mitológiai témák – sokaknak nagyjából ennyi jut elsőre eszébe Rubens festészetéről. Kapunk persze ezekből is merítést jócskán, ám ennél sokkal teljesebb képet mutat a flamand zseni, valamint Van Dyck és mások művészetéről a Szépművészeti Múzeum most nyíló tárlata.\r

\r

","shortLead":"Tejszín puttók, testes női aktok, mitológiai témák – sokaknak nagyjából ennyi jut elsőre eszébe Rubens festészetéről...","id":"20191028_Nem_csak_a_nagydarab_pucer_nok_festoje__megnyilt_a_Rubenskiallitas_a_Szepmuveszetiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=575112fb-ed2e-4013-b204-c763313505b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d4dcd2-e978-4d92-9a07-aa2d37ddaf6d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Nem_csak_a_nagydarab_pucer_nok_festoje__megnyilt_a_Rubenskiallitas_a_Szepmuveszetiben","timestamp":"2019. október. 28. 20:00","title":"„Nem csak a nagydarab pucér nők festője” – megnyílt a Rubens-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8837f2e5-0414-48bb-9763-66c62c62189d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az az értelmiségi és politikai elit, amelyik most a nyugati országok 21. századi liberalizmusát jelenti, valójában marxista”, és valójában mindig is megengedők voltak a kommunizmussal szemben, állítja a történész.","shortLead":"„Az az értelmiségi és politikai elit, amelyik most a nyugati országok 21. századi liberalizmusát jelenti, valójában...","id":"20191029_Schmidt_Maria_szerint_a_liberalizmus_valojaban_marxizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8837f2e5-0414-48bb-9763-66c62c62189d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f81193-da2f-479d-a29a-e67782913d26","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Schmidt_Maria_szerint_a_liberalizmus_valojaban_marxizmus","timestamp":"2019. október. 29. 09:55","title":"Schmidt Mária szerint a liberalizmus valójában marxizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és az immunrendszer zavara.","shortLead":"Újabb kutatás támasztja alá, hogy az autizmus kialakulásában szerepet játszik egyes agyterületek gyulladása és...","id":"20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2898b79c-b5a0-44d5-b8b5-b596e7cf78db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a687c35d-5346-46f4-9e2e-7dc51f661a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_autizmus_kialakulasa_gyulladas_immunrendszer_zavara_il_18_gyulladasgatlo_citokin_il_37","timestamp":"2019. október. 27. 16:03","title":"Miért alakul ki sok gyereknél autizmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes posztját kaphatja meg Tüttő Kata, az MSZP-s politikus így az egyik legfajsúlyosabb területért felelhet – tudta meg a hvg.hu. Tüttő sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta értesülésünket arra hivatkozva, hogy ez még korai lenne, mert még folynak az egyeztetések. Budapest üzemeltetésének feladatkörébe valószínűleg beletartozhatnak olyan érzékeny területek, mint a főváros közlekedése, a közrendészet vagy a szemétszállítás.","shortLead":"A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes posztját kaphatja meg Tüttő Kata, az MSZP-s politikus...","id":"20191028_Alakul_Karacsony_csapata_Tutto_Kata_viheti_a_fovaros_uzemelteteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14fbf78-cb30-41ef-8a30-65b93d51588d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Alakul_Karacsony_csapata_Tutto_Kata_viheti_a_fovaros_uzemelteteset","timestamp":"2019. október. 28. 13:47","title":"Alakul Karácsony csapata: Tüttő Kata viheti a főváros üzemeltetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve meddig tartott.","shortLead":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve...","id":"20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be32e90-2ff9-444b-b8e4-43ca31a1ae4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","timestamp":"2019. október. 29. 05:58","title":"A tengerbe szórták az amerikaiak Abu Bakr al-Bagdadi hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"7,1 milliárd dollár profitot termelt az Alphabet a harmadik negyedévben.","shortLead":"7,1 milliárd dollár profitot termelt az Alphabet a harmadik negyedévben.","id":"20191029_Kisebb_lett_a_Google_anyacegenek_nyeresege_mint_amire_szamithattunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19899c3-bc93-4d16-bfa4-14b0a6b2413c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_Kisebb_lett_a_Google_anyacegenek_nyeresege_mint_amire_szamithattunk","timestamp":"2019. október. 29. 07:45","title":"Kisebb lett a Google anyacégének nyeresége, mint amire számíthattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d6585-3371-4cca-92ca-c552146ef148","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 77. évében elhunyt Jeney Zoltán Kossuth-díjas zeneszerző, a kortárs magyar zene kiemelkedő alakja – tudatta honlapján hétfőn a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia.","shortLead":"Életének 77. évében elhunyt Jeney Zoltán Kossuth-díjas zeneszerző, a kortárs magyar zene kiemelkedő alakja – tudatta...","id":"20191028_Meghalt_Jeney_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449d6585-3371-4cca-92ca-c552146ef148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58f9b8d-b05f-4f80-82a1-b844759b214b","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Meghalt_Jeney_Zoltan","timestamp":"2019. október. 28. 13:22","title":"Meghalt Jeney Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]