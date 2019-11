Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tanulság: a sál nem csak nyakat melegíteni jó.","shortLead":"A tanulság: a sál nem csak nyakat melegíteni jó.","id":"20191114_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f70c2a9-f3d3-445c-81e0-788eb1e43fd8","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2019. november. 14. 09:27","title":"Egy izgága, ügyetlen sárkánykölyökről szól a John Lewis karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb9b13e-79f4-4658-bc30-f98feffa7468","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bee-Bot a neve annak a programozható robotméhnek, amellyel a számítógépes gondolkodásra tanítják a bécsi óvodásokat és kisiskolásokat. A méhecskével egy hónapig színesíthetik a foglalkozásokat a pedagógusok, akiket tippekkel és gyakorlati felhasználási ötletekkel is segítenek.\r

\r

","shortLead":"Bee-Bot a neve annak a programozható robotméhnek, amellyel a számítógépes gondolkodásra tanítják a bécsi óvodásokat és...","id":"20191114_Robotmehvel_tanulnak_programozni_a_becsi_kisiskolasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb9b13e-79f4-4658-bc30-f98feffa7468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73900edf-034d-4391-b138-c5185b8023ff","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Robotmehvel_tanulnak_programozni_a_becsi_kisiskolasok","timestamp":"2019. november. 14. 16:31","title":"Robotméhvel tanulnak programozni a bécsi kisiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség hivatalosan is bejelentette, hogy a lapunk által nyilvánosságra hozott javaslatcsomagot benyújtották a parlament elé, így átalakul a kormányhivatalok működése. A kormányban azonban voltak, akik próbálták megfúrni az egyéni vállalkozások egyszerűsítését. Félniük kell-e az átszervezés miatti elbocsátásoktól a hivatalnokoknak, és hogyan dagadhatott 912 fős gigaszervezetté egy járási hivatal? Mutatjuk, mit nem árult el az Orbán-kormány a 2020. március 1-től tervezett reformról.","shortLead":"A Miniszterelnökség hivatalosan is bejelentette, hogy a lapunk által nyilvánosságra hozott javaslatcsomagot...","id":"20191114_Varga_Mihalyek_nem_engedtek_volna_laza_porazra_az_egyeni_vallalkozokat__ami_a_kormanybejelentesbol_kimaradt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54c1dc5-758d-40a0-9380-8b0793cecae3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Varga_Mihalyek_nem_engedtek_volna_laza_porazra_az_egyeni_vallalkozokat__ami_a_kormanybejelentesbol_kimaradt","timestamp":"2019. november. 14. 14:10","title":"Varga Mihályék nem engedték volna laza pórázra az egyéni vállalkozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben repülő helikopter pilótáit – közölte a rendőrség szerdán.","shortLead":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben...","id":"20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f88dbd-5e43-47f9-8ead-c9145c94f56d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","timestamp":"2019. november. 13. 18:12","title":"Vadászlámpával vakította el a helikopterpilótákat egy férfi a magyar–ukrán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább így lehet – a megmentőjükként bemutatott Delta Systems vagyonának egy részét ugyanis zárolta a NAV.","shortLead":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább...","id":"20191114_delta_systems_est_media_nav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b04110-6710-4c73-9732-c066bd46124f","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_delta_systems_est_media_nav","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Nyomoz a NAV az Est Mediát megmentő cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff215ffe-c75b-4b66-8866-7afec7a798b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mitikus fenevad a város állandó lakója lett.","shortLead":"A mitikus fenevad a város állandó lakója lett.","id":"20191114_17_ember_setaltatott_egy_oriasi_tuzokado_sarkanyt_Calais_utcain_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff215ffe-c75b-4b66-8866-7afec7a798b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228a55a-1342-4e04-a64f-af7c13c9a290","keywords":null,"link":"/elet/20191114_17_ember_setaltatott_egy_oriasi_tuzokado_sarkanyt_Calais_utcain_video","timestamp":"2019. november. 14. 12:31","title":"17 ember sétáltatott egy óriási tűzokádó sárkányt Calais utcáin (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez az álom végre megvalósult.”","shortLead":"„Ez az álom végre megvalósult.”","id":"20191115_Orban_az_uj_Puskas_Arenarol_Jo_ha_szazevente_egyszer_nyilik_lehetoseg_ilyen_beruhazasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a828c0f1-bccc-44c7-b369-c730412f5183","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Orban_az_uj_Puskas_Arenarol_Jo_ha_szazevente_egyszer_nyilik_lehetoseg_ilyen_beruhazasra","timestamp":"2019. november. 15. 08:54","title":"Orbán az új Puskás Arénáról: Jó, ha százévente egyszer nyílik lehetőség ilyen beruházásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Üzleti lehetőségnek kell tekinteni a klímaváltozást. ","shortLead":"Üzleti lehetőségnek kell tekinteni a klímaváltozást. ","id":"20191113_Ader_Magyarorszag_a_klimavaltozas_nyertese_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ca3d13-54fe-42c6-a20a-320dbe012f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Ader_Magyarorszag_a_klimavaltozas_nyertese_lehet","timestamp":"2019. november. 13. 20:35","title":"Áder: Magyarország a klímaváltozás nyertese lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]