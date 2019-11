Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13d6c143-6174-4dd9-ab70-ab22e452562a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svájci hatóságok már keresték egy ideje az autót.","shortLead":"A svájci hatóságok már keresték egy ideje az autót.","id":"20191119_510_loeros_lopott_MercedesAMG_GT_bukkant_fel_Roszken","title":"510 lóerős lopott Mercedes-AMG GT bukkant fel Röszkén","timestamp":"2019. november. 19. 15:28"},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság növekedése a lassulás ellenére a következő két évben is várhatóan 3 százalék felett marad – áll a Moody's Investors Service kedden Londonban ismertetett éves adósprofil-jelentésében.","shortLead":"A magyar gazdaság növekedése a lassulás ellenére a következő két évben is várhatóan 3 százalék felett marad – áll...","id":"20191119_moodys_magyarorszag_2019","title":"Kijött egy új jelentés Magyarországról: belpolitikai kockázat nincs, a gazdaság viszont lassul","timestamp":"2019. november. 19. 14:28"},{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett...","id":"20191119_600_kilometeres_hatotavval_erkezik_a_bmw_i4_villanyauto","title":"600 kilométeres hatótávval érkezik a BMW i4 villanyautó","timestamp":"2019. november. 19. 07:59"},{"available":true,"c_guid":"67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két exszocialista képviselőt.","shortLead":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két...","id":"20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","title":"A budafoki fideszesek a Facebookon védik az MSZP-ből kilépett két képviselőt","timestamp":"2019. november. 19. 18:16"},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtagadták tőle a végkielégítést, mert nem akart honvédelmi dolgozó lenni. Ebből lett a per.","shortLead":"Megtagadták tőle a végkielégítést, mert nem akart honvédelmi dolgozó lenni. Ebből lett a per.","id":"20191118_magyar_helsinki_bizottsag_apolono_honvedkorhaz","title":"Pert nyert a Honvédkórház ellen a dolgozó, aki nem akarta, hogy honvédségi állományba vegyék","timestamp":"2019. november. 18. 15:52"},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Földrengésjelző funkcióval látja el új mobiljait és tévékészülékeit a Xiaomi.","shortLead":"Földrengésjelző funkcióval látja el új mobiljait és tévékészülékeit a Xiaomi.","id":"20191119_Foldrengesjelzo_is_lesz_a_Xiaomi_uj_okostelefonjaiban","title":"Földrengésjelző is lesz a Xiaomi új okostelefonjaiban","timestamp":"2019. november. 19. 18:51"},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program előkészítése, ami a férfiak meddőségét szorítaná vissza – tudta meg a hvg.hu. Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége. Szakmai forrásaink szerint rég szükség lenne központilag támogatott ösztönzőkre, mert nálunk a probléma állami kezelése sehol nem tart, míg más országokban például a meddőségen segítő spermadonoroknak adókedvezmény jár.","shortLead":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán...","id":"20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","title":"Nemzőképtelen férfiaknak szóló nemzeti programon dolgoznak Káslerék","timestamp":"2019. november. 20. 06:30"},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják.","shortLead":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják.","id":"20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","title":"Itt a lista, ezeket árverezik el Andy Vajna tárgyai közül","timestamp":"2019. november. 19. 05:58"}] Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége. A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják.