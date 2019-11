Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","shortLead":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","id":"20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ee8b3-b071-4919-874b-9e1d7896588e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Időközi választást kell tartani Dunaújvárosban a jobbikos polgármester parlamenti helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ráadásul nem csak a szántók ára ugrott meg, a gyümölcsösé és a szőlőé is feljebb ment.","shortLead":"Ráadásul nem csak a szántók ára ugrott meg, a gyümölcsösé és a szőlőé is feljebb ment.","id":"20191122_magyar_termofoldarak_dragulas_szanto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e2dea-79bc-463e-a5b1-6e6da5716ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_magyar_termofoldarak_dragulas_szanto","timestamp":"2019. november. 22. 05:40","title":"Tovább drágultak a magyar földek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekek jövője érdekében.","shortLead":"A gyermekek jövője érdekében.","id":"20191122_Tuntetnek_a_tanarok_november_30an_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5841acd7-bbde-4376-ba1e-16ed9d5ac8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Tuntetnek_a_tanarok_november_30an_Budapesten","timestamp":"2019. november. 22. 14:26","title":"Tüntetnek a tanárok november 30-án Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce5158b-89f2-4a30-81ec-36324c822916","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy sor faluban fejleszthetik az óvodákat, az orvosi rendelőket, de sok egyéb feladat ellátására már nem jut pénz. Hiába engedett a gyeplőn a kormány, az adóbevételek függvényében kapott finanszírozás időnként büntetésnek hat.","shortLead":"Egy sor faluban fejleszthetik az óvodákat, az orvosi rendelőket, de sok egyéb feladat ellátására már nem jut pénz...","id":"20191121_Ontik_a_penzt_a_falvakra_de_mukodesre_sokszor_alig_futja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce5158b-89f2-4a30-81ec-36324c822916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1fad4b-cabd-4862-93ef-1a1fd6f43833","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Ontik_a_penzt_a_falvakra_de_mukodesre_sokszor_alig_futja","timestamp":"2019. november. 21. 06:30","title":"Öntik a pénzt a falvakra, sokszor mégis alig futja működésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c951db1d-a6a3-4bec-a2e6-553922fbb3be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő év január 10-től pályázhatnak a minősítő védjegyet használni kívánó biztosítók","shortLead":"Jövő év január 10-től pályázhatnak a minősítő védjegyet használni kívánó biztosítók","id":"20191120_Lakasbiztositasokra_vezet_be_minositesi_rendszert_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c951db1d-a6a3-4bec-a2e6-553922fbb3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372ce35a-6c29-43df-8186-842b732b13c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Lakasbiztositasokra_vezet_be_minositesi_rendszert_az_MNB","timestamp":"2019. november. 20. 21:07","title":"Lakásbiztosításokra vezet be minősítési rendszert az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vonják felelősségre az izraeli kormányfőt.","shortLead":"Csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vonják felelősségre az izraeli kormányfőt.","id":"20191121_Vadat_emeltek_Netanjahu_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085df5e9-f187-43c2-8c76-c4cb24b7a2fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_Vadat_emeltek_Netanjahu_ellen","timestamp":"2019. november. 21. 18:28","title":"Vádat emeltek Benjamin Netanjahu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldalt, a Facebookot sokan és sokféleképpen kritizálták már. Ezúttal a világ egyik vezető emberi jogi szervezete szólalt fel ellene és a Google ellen is.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldalt, a Facebookot sokan és sokféleképpen kritizálták már. Ezúttal a világ egyik vezető emberi...","id":"20191121_amnesty_international_facebook_google_emberi_jogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e0170d-4036-4e9a-b40d-7cf1810997fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_amnesty_international_facebook_google_emberi_jogok","timestamp":"2019. november. 21. 18:03","title":"Amnesty: a Facebook és a Google veszélyt jelentenek a társadalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia egy olyan ügyben nyomozott, amelyben Fenech cége érintett volt.\r

","shortLead":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia...","id":"20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4e549-37b5-41ff-ba5c-cd7a4a425589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","timestamp":"2019. november. 20. 15:26","title":"Letartóztattak egy dúsgazdag üzletembert a máltai újságírónő meggyilkolásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]