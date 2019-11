Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavalyhoz képest lassul, de a korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése az OECD legfrissebb, csütörtökön megjelent előrejelzése szerint.","shortLead":"Tavalyhoz képest lassul, de a korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése az OECD...","id":"20191121_Az_OECD_lassulo_gazdasagi_novekedest_es_novekvo_inflaciot_var_a_jovo_evre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987fdf8c-491f-4eae-b58c-fbc6eac71c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Az_OECD_lassulo_gazdasagi_novekedest_es_novekvo_inflaciot_var_a_jovo_evre","timestamp":"2019. november. 21. 13:43","title":"Az OECD lassuló magyar gazdasági növekedést és növekvő inflációt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöki posztjának egyetlen várományosa arról beszélt még a megválasztása előtt közvetlenül, hogy akik nem tudják elfogadni az értékeiket, azok ki lesznek zárva a pártcsaládból.","shortLead":"Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöki posztjának egyetlen várományosa arról beszélt még a megválasztása előtt...","id":"20191120_A_Neppart_leendo_vezetoje_kemeny_uzenetet_kuldott_Orbaneknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af01fe-be04-49ab-b95e-e34d0a1bdee2","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_A_Neppart_leendo_vezetoje_kemeny_uzenetet_kuldott_Orbaneknak","timestamp":"2019. november. 20. 20:42","title":"A Néppárt új vezetője kemény üzenetet küldött Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A borok mindegyike kiváló minőségű.","shortLead":"A borok mindegyike kiváló minőségű.","id":"20191122_szazeves_palackozott_bor_zamoyski_palota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bd3f5a-8a76-474d-be6a-9fe5d039e8e3","keywords":null,"link":"/elet/20191122_szazeves_palackozott_bor_zamoyski_palota","timestamp":"2019. november. 22. 06:12","title":"Száz évnél régebbi palackozott borokra bukkantak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fca300-a44c-4307-8227-b7c5052f41bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapesten, a Szabadság téri emlékmű mellett jelent meg Kolodko Mihály legújabb alkotása.","shortLead":"Budapesten, a Szabadság téri emlékmű mellett jelent meg Kolodko Mihály legújabb alkotása.","id":"20191122_Egy_voros_csillagos_usanka_miniszobra_jelent_meg_a_szovjet_emlekmunel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9fca300-a44c-4307-8227-b7c5052f41bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9690db-7839-4a0a-813f-589ed7140ff9","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Egy_voros_csillagos_usanka_miniszobra_jelent_meg_a_szovjet_emlekmunel","timestamp":"2019. november. 22. 11:21","title":"Egy vörös csillagos usánka miniszobra jelent meg a szovjet emlékműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4461a05-1786-414f-8965-cfeb8b3fb36b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem indul lemezbemutató turnéra a Coldplay brit zenekar, mert aggasztónak tartják koncertjeik környezeti terheit.","shortLead":"Nem indul lemezbemutató turnéra a Coldplay brit zenekar, mert aggasztónak tartják koncertjeik környezeti terheit.","id":"20191121_coldplay_chris_martin_turne_nagylemez_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4461a05-1786-414f-8965-cfeb8b3fb36b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c7ed5-3b16-4bbb-9872-9fcd770afeef","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_coldplay_chris_martin_turne_nagylemez_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. november. 21. 10:10","title":"Bezöldült a Coldplay, felhagy a turnézással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén – elviekben – olyan sérülések is kezelhetők, melyek más esetben valószínűleg halállal végződnének.","shortLead":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén –...","id":"20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a453324b-f3d7-47d4-8699-57ddb4adb52f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","timestamp":"2019. november. 22. 08:33","title":"Először történt olyan, hogy egy beteget hibernáltak műtét közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e8f48d-1a1e-42cb-b4be-20fecc49d004","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kammerer Zoltán eddigi pályafutásáról szóló könyv az Emmi támogatásával jelent meg.","shortLead":"Kammerer Zoltán eddigi pályafutásáról szóló könyv az Emmi támogatásával jelent meg.","id":"20191121_Orban_es_Szijjarto_irta_az_eloszot_az_olimpiai_bajnok_kajakosrol_szolo_konyvben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e8f48d-1a1e-42cb-b4be-20fecc49d004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c081b7-65e6-410a-8591-941a15244b38","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Orban_es_Szijjarto_irta_az_eloszot_az_olimpiai_bajnok_kajakosrol_szolo_konyvben","timestamp":"2019. november. 21. 17:28","title":"Orbán és Szijjártó írta az előszót az olimpiai bajnok kajakosról szóló könyvben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi a telkén, vagy hozzájárul, hogy például a területén állítsák fel az állványt a felújításhoz. Csakhogy ezalatt még a legnagyobb odafigyelés esetén is keletkezhetnek kisebb, de akár nagyobb károk is. Hogy ezek rendezése ne torkolljon hosszas bírósági pereskedésbe, érdemes még az „első kapavágás” előtt mindent megfelelő módon rögzíteni.","shortLead":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi...","id":"mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05167d4-81e7-47a0-a85d-3e3877a33c63","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","timestamp":"2019. november. 22. 07:30","title":"Ha nem figyel erre, a kedves szomszédi gesztusból nagy kár is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]