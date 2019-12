Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a466b60-4217-4ade-be67-6d47990e773e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több lengyelországi városban tüntettek vasárnap délután jogászok, művészek, ellenzéki politikusok és polgári aktivisták csoportjai a lengyel igazságügyi reform ellen.\r

","shortLead":"Több lengyelországi városban tüntettek vasárnap délután jogászok, művészek, ellenzéki politikusok és polgári aktivisták...","id":"20191201_lengyelorszag_tuntetes_igazsagugyi_reform_birosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a466b60-4217-4ade-be67-6d47990e773e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4676200-fd42-4d7f-ad5d-b103a260b232","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_lengyelorszag_tuntetes_igazsagugyi_reform_birosagok","timestamp":"2019. december. 01. 22:45","title":"Lengyelország-szerte tüntettek az igazságügyi reform ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","shortLead":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","id":"20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4559837-7e95-4829-a5f2-78f224587d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","timestamp":"2019. december. 02. 18:30","title":"Az üldözött méltósága – Gyenes Judith (1932–2019)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még napközben is rosszul lehet majd látni északkeleten.","shortLead":"Még napközben is rosszul lehet majd látni északkeleten.","id":"20191203_A_havazas_utan_a_nagy_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c01a36d-2e77-4a1f-a0d3-49522d8474e3","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_havazas_utan_a_nagy_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. december. 03. 05:15","title":"A havazás után a nagy köd miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2014–2020-as fejlesztési források 43 százalékát utalták át eddig.","shortLead":"A 2014–2020-as fejlesztési források 43 százalékát utalták át eddig.","id":"20191203_3600_milliard_forintot_adott_az_EU_2014_ota_Magyarorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cee174-8b16-46ec-8c5c-623fcdb66026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_3600_milliard_forintot_adott_az_EU_2014_ota_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. december. 03. 06:57","title":"3600 milliárd forintot adott az EU 2014 óta Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2513c3c7-3f4a-4f42-be2f-aab7ca5e6610","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hivatalosan hétfőn állt először a bíróság előtt Czeglédy Csaba, holott az ügyében már júniusban elindult az eljárás. Most bocsánatot kért a kollégáitól, akik miatta lettek vádlottak, de nem azért, mert bűnös. Úgy tűnt, hogy továbbra sem megy simán a per.","shortLead":"Hivatalosan hétfőn állt először a bíróság előtt Czeglédy Csaba, holott az ügyében már júniusban elindult az eljárás...","id":"20191202_Czegledy_Csaba_bocsanatot_kert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2513c3c7-3f4a-4f42-be2f-aab7ca5e6610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013c8ade-3196-405e-b03b-7070944a8df6","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_Czegledy_Csaba_bocsanatot_kert","timestamp":"2019. december. 02. 16:46","title":"Czeglédy Csaba bocsánatot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761f60cd-1d2a-4647-978e-d211d94cc51f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek vasárnap este az ukrán főváros központjában, a képviselő hároméves kisfiának halálát okozva - mondta el egy rendőrségi forrás, miközben a hivatalos források még nem árultak részleteket a támadásról.","shortLead":"Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek vasárnap este az ukrán főváros központjában...","id":"20191202_Ralottek_egy_ukran_kepviselore_a_tamadasban_a_kisfia_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=761f60cd-1d2a-4647-978e-d211d94cc51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ff277-6959-4b42-a594-2dcf5f0792c2","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Ralottek_egy_ukran_kepviselore_a_tamadasban_a_kisfia_meghalt","timestamp":"2019. december. 02. 05:02","title":"Rálőttek egy ukrán képviselőre, a támadásban a kisfia meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","shortLead":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","id":"20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22747e16-edd0-45ad-a052-f0dc5594cc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 07:15","title":"Csúsznak az utak, késnek a vonatok – megjött a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","shortLead":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","id":"20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd9351b-635e-47c9-a5b3-6aedacae611b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","timestamp":"2019. december. 02. 08:03","title":"A hóval a balesetek is megjöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]