[{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy új tagot jelöltek, a fideszes többség az ellenzék egy delegáltját sem szavaztatja meg a parlamenttel.","shortLead":"Négy új tagot jelöltek, a fideszes többség az ellenzék egy delegáltját sem szavaztatja meg a parlamenttel.","id":"20191203_2028ig_csak_fideszes_delegaltak_ulnek_a_Mediatanacsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd59de4d-6e32-4148-bd64-f6b136bbb404","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_2028ig_csak_fideszes_delegaltak_ulnek_a_Mediatanacsban","timestamp":"2019. december. 03. 06:21","title":"2028-ig csak fideszes delegáltak ülnek a Médiatanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes ellenzéki párttal folytak egyeztetések Győrben, így sikerült konszenzusos jelöltet találni.","shortLead":"Az összes ellenzéki párttal folytak egyeztetések Győrben, így sikerült konszenzusos jelöltet találni.","id":"20191203_Megegyeztek_az_ellenzeki_partok_lesz_kozos_jeloltjuk_a_gyori_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef50666-3442-448b-b7f6-63749947dfc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Megegyeztek_az_ellenzeki_partok_lesz_kozos_jeloltjuk_a_gyori_valasztason","timestamp":"2019. december. 03. 07:33","title":"Megegyeztek az ellenzéki pártok, lesz közös jelöltjük a győri választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970686e7-2357-4a95-af9a-db05afe5851b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudományos kutatások irodalmi áthallással. ","shortLead":"Tudományos kutatások irodalmi áthallással. ","id":"201948_evszazados_diagnozis_szovegtenyesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970686e7-2357-4a95-af9a-db05afe5851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2e18c-0e68-49d7-bea6-b84eabe33347","keywords":null,"link":"/360/201948_evszazados_diagnozis_szovegtenyesztes","timestamp":"2019. december. 02. 16:00","title":"Halálos betegség lehet a vámpírsztorik valóságos alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét aktív a CallerSpy nevű androidos kártevő, amely a Trend Micro szerint most üzenetküldőnek álcázza magát, hogy az áldozatok készülékeire kerüljön.","shortLead":"Ismét aktív a CallerSpy nevű androidos kártevő, amely a Trend Micro szerint most üzenetküldőnek álcázza magát...","id":"20191203_android_virus_kartevo_callerspy_trend_micro_uzenetkuldo_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b3517e-b32a-420b-a9b5-6c299ff513ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_android_virus_kartevo_callerspy_trend_micro_uzenetkuldo_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 03. 20:15","title":"Veszélyes új vírus támadja az androidos mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe282048-450f-4fdc-bc94-9089b06d15b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megváltoztatták az erről szóló rendeletet. ","shortLead":"Megváltoztatták az erről szóló rendeletet. ","id":"20191203_Oda_az_ultra_kedvezmenyes_parkolas_Obudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe282048-450f-4fdc-bc94-9089b06d15b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735d80f-6caf-4f58-8595-98ed1dfb0e97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Oda_az_ultra_kedvezmenyes_parkolas_Obudan","timestamp":"2019. december. 03. 17:18","title":"Oda az ultra kedvezményes bérlői parkolás Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Árpád út és az István út kereszteződésénél történt.","shortLead":"A baleset az Árpád út és az István út kereszteződésénél történt.","id":"20191203_Busz_es_auto_karambolozott_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903ed100-8fb8-437b-8779-6c3cf81b67cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Busz_es_auto_karambolozott_Ujpesten","timestamp":"2019. december. 03. 18:45","title":"Busz és autó karambolozott Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már teljesen biztos, hogy 2020. július 1-jétől csak olyan okostelefont, táblagépet és okostévét lehet majd eladni Oroszországban, amelyen ott vannak a kormány által előírt alkalmazások.","shortLead":"Most már teljesen biztos, hogy 2020. július 1-jétől csak olyan okostelefont, táblagépet és okostévét lehet majd eladni...","id":"20191203_oroszorszag_mobiltelefon_okostelefon_elore_telepitett_alkalmazas_vlagyimir_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be5cc6c-3f9a-499c-860c-965c35e9d684","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_oroszorszag_mobiltelefon_okostelefon_elore_telepitett_alkalmazas_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. december. 03. 14:03","title":"Aláírta a törvényt Putyin, más világ köszönt az orosz mobilozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","shortLead":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","id":"20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fa803d-b4cf-49a0-85e3-1d283b8096ec","keywords":null,"link":"/sport/20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","timestamp":"2019. december. 02. 21:45","title":"Lionel Messi hatodszor is aranylabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]