[{"available":true,"c_guid":"f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","shortLead":"„Ez egy hiba, baki, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet” – mondta a kormánypárti EP-képviselő erről.","id":"20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4874578-1289-438d-9d8f-5b206a6cd926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ef3ff-1f5c-4d69-8b02-5d695dfe3d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_deutsch_tamas_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"Deutsch szerint előbb kellett volna jogszabályt módosítani, és aztán kinevezni Rácz Zsófiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf47336-e4bc-4b2e-8024-5b6652f424a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha új lenne, akkor akár a sok üléses családi autókra járó állami támogatást is fel lehetne venni erre az NDK járgányra.","shortLead":"Ha új lenne, akkor akár a sok üléses családi autókra járó állami támogatást is fel lehetne venni erre az NDK járgányra.","id":"20191214_8_ulessel_hodit_a_legdragabb_elado_hazai_barkas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf47336-e4bc-4b2e-8024-5b6652f424a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22da0538-d86e-4f3b-ab6a-6fef77bee688","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_8_ulessel_hodit_a_legdragabb_elado_hazai_barkas","timestamp":"2019. december. 14. 06:41","title":"8 üléssel hódít a legdrágább eladó hazai Barkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A filmmogul özvegye át akart alakítani egy 40 milliárd forintot kezelő vállalkozást, ám cégbíróság megakadályozta azt.","shortLead":"A filmmogul özvegye át akart alakítani egy 40 milliárd forintot kezelő vállalkozást, ám cégbíróság megakadályozta azt.","id":"20191213_andy_vajna_ceg_vajna_timea_cegbirosag_uzletresz_av_perfect_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd7cd07-1d1e-4873-88f3-b863b2ab5acd","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_andy_vajna_ceg_vajna_timea_cegbirosag_uzletresz_av_perfect_kft","timestamp":"2019. december. 13. 12:15","title":"Túladott volna egyik legfontosabb örökségén Vajna Tímea, de a cégbíróság közbelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","shortLead":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","id":"20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11bb301-afa9-4c54-adbe-581e0c927aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","timestamp":"2019. december. 12. 19:24","title":"Trump: \"Nyugi Greta, nyugi!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen hangokat ad indításkor az új Koenigsegg 1 600 lóerős erőforrása.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen hangokat ad indításkor az új Koenigsegg 1 600 lóerős erőforrása.","id":"20191213_igy_kel_eletre_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_motorja__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d331547b-0014-477d-9948-8b3b7b0e9bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6955a982-ca95-4004-bcc0-9538efbfc5fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_igy_kel_eletre_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_motorja__video","timestamp":"2019. december. 13. 06:41","title":"Így kel életre a 480 km/h végsebességű új hiperautó motorja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ff58f3-7c52-4be7-b743-d78dc5a457b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vádlottra súlyosabb ítéletet szabtak ki, de akadtak, akiket minden vádpont alól felmentettek.","shortLead":"Több vádlottra súlyosabb ítéletet szabtak ki, de akadtak, akiket minden vádpont alól felmentettek.","id":"20191213_vorosiszapper_vadlottak_masodfoku_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ff58f3-7c52-4be7-b743-d78dc5a457b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b092ae0f-7f7d-49ec-a354-ecf03ce077d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_vorosiszapper_vadlottak_masodfoku_itelet","timestamp":"2019. december. 13. 11:43","title":"Vörösiszapper: súlyosították az ítéletet másodfokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek a neve is különleges.","shortLead":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek...","id":"20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9879875-7da7-4bac-a52f-59607927f0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","timestamp":"2019. december. 12. 19:03","title":"Az évtized utolsó teliholdját láthatja ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Beatles egykori basszusgitárosának lemezét csak a gyereki és az unokái élvezhetik.","shortLead":"A Beatles egykori basszusgitárosának lemezét csak a gyereki és az unokái élvezhetik.","id":"20191212_Elkeszult_Paul_McCartney_karacsonyi_albuma_de_soha_nem_adja_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8249343c-86ec-4275-b689-ebf00282e790","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Elkeszult_Paul_McCartney_karacsonyi_albuma_de_soha_nem_adja_ki","timestamp":"2019. december. 12. 18:28","title":"Elkészült Paul McCartney karácsonyi albuma, de soha nem adja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]