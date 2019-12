Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és egy 35 éves férfit őrizetbe vettek.\r

","shortLead":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és...","id":"20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cbcd0a-19ed-4b38-a3eb-d8b97a2916c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 19. 06:48","title":"Magyar embercsempész bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","shortLead":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","id":"20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacb3ed4-1668-49bb-b57f-0bf93bdd9aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","timestamp":"2019. december. 19. 11:41","title":"Már Sydney-t fenyegeti a bozóttűz, szükségállapotot rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag kézbesítését – úgy is, hogy közben ők nem ülnek benne.","shortLead":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag...","id":"20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f6fc6-d232-407e-983c-952756c56143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","timestamp":"2019. december. 18. 13:03","title":"Nem kell várni a futárra, majd vár az autó: nagyban leegyszerűsíti a vásárlást az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel, amelyet a NASA Hubble űrteleszkópja készített.","shortLead":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel...","id":"20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d677f6d7-a3d3-4df3-a97d-76b436be42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","timestamp":"2019. december. 18. 12:03","title":"A NASA új fotója sokat elárul a Naprendszerbe betolakodott, 177 ezer km/h-val száguldó üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A két jogszabály már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"A két jogszabály már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","id":"20191218_Ader_alairta_a_torvenyt_amivel_a_Fidesz_szajkosarat_tett_az_ellenzekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61e6ac2-78bf-4f68-a170-1bc4182e789a","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_torvenyt_amivel_a_Fidesz_szajkosarat_tett_az_ellenzekre","timestamp":"2019. december. 18. 11:42","title":"Áder aláírta a törvényt, amivel a Fidesz szájkosarat tett az ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","shortLead":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","id":"20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14caccb-33e3-462e-92ca-5296b764607a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","timestamp":"2019. december. 19. 13:37","title":"Gigantikus képződményeket fedeztek fel az Antarktisz jégpáncélja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3842c2e-fb8b-41f9-9b3e-585cb823c072","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Néhány nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat...","id":"20191220_Adventi_mesenaptar__december_20_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3842c2e-fb8b-41f9-9b3e-585cb823c072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa12edc-8fb6-4cd6-a5c5-33392d98bd96","keywords":null,"link":"/kultura/20191220_Adventi_mesenaptar__december_20_Sir_Gawain_es_a_Zold_Lovag","timestamp":"2019. december. 20. 08:05","title":"Adventi mesenaptár – december 20.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkapta karácsonyi meglepetésként a Real Madrid legénysége az Auditól a szponzorautókat.","shortLead":"Megkapta karácsonyi meglepetésként a Real Madrid legénysége az Auditól a szponzorautókat.","id":"20191218_Zidane_megelegedett_egy_szereny_25_millios_szponzorautoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b0d724-36c6-4d15-a7b7-90545346b261","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Zidane_megelegedett_egy_szereny_25_millios_szponzorautoval","timestamp":"2019. december. 18. 18:05","title":"Zidane megelégedett egy szerény 25 milliós szponzorautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]