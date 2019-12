Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e85b32-bc73-42fa-900e-4e2821ffe598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több milliárd forintnyira duzzadt a fel nem használt állami támogatás összege, miközben évente csak pár százan jutnak hozzá a kedvezményhez.","shortLead":"Több milliárd forintnyira duzzadt a fel nem használt állami támogatás összege, miközben évente csak pár százan jutnak...","id":"20191221_Soksok_penz_marad_benn_a_mozgaskorlatozottak_autovasarlasi_tamogatasabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e85b32-bc73-42fa-900e-4e2821ffe598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29aafb45-3c1e-4f29-bd8f-5eb0c6ce88a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191221_Soksok_penz_marad_benn_a_mozgaskorlatozottak_autovasarlasi_tamogatasabol","timestamp":"2019. december. 21. 15:10","title":"Sok-sok pénz marad benn a mozgáskorlátozottak autóvásárlási támogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18a2b6-2aaa-448c-a4a4-6cfd1a80ee00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most sportszakmai működtetésre és utánpótlásnevelésre jut 370 millió forint.","shortLead":"Most sportszakmai működtetésre és utánpótlásnevelésre jut 370 millió forint.","id":"20191220_Ujabb_szazmilliokat_kap_Nemeth_Szilard_birkozo_alapitvanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c18a2b6-2aaa-448c-a4a4-6cfd1a80ee00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992a3bec-5c6b-4426-ab5d-b1947dfe56b7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191220_Ujabb_szazmilliokat_kap_Nemeth_Szilard_birkozo_alapitvanya","timestamp":"2019. december. 20. 15:07","title":"Újabb százmilliókat kap Németh Szilárd birkózóalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","shortLead":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","id":"20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de78653-e9fc-49f5-bfea-2255399a5bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","timestamp":"2019. december. 20. 15:01","title":"A Volkswagen egy olcsó elektromos újdonságba csomagolta karácsonyi üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f91cc8-f62a-44e1-a357-f2f10da3b584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2019. december 20-tól 2020. január 5-ig újra itt a Filmalap karácsonyi ajándéka, ezúttal 66 film nézhető ingyenesen, online.","shortLead":"2019. december 20-tól 2020. január 5-ig újra itt a Filmalap karácsonyi ajándéka, ezúttal 66 film nézhető ingyenesen...","id":"20191220_Hatvanhat_filmet_nezhet_meg_ingyen_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f91cc8-f62a-44e1-a357-f2f10da3b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c44291-8bb9-42d7-9b46-2803fa5f25d8","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Hatvanhat_filmet_nezhet_meg_ingyen_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 20. 12:33","title":"Hatvanhat klasszikus filmet nézhet meg ingyen karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"December 29-én lesz a találkozó.","shortLead":"December 29-én lesz a találkozó.","id":"20191222_Az_uj_valasztas_jeloltjeirol_egyeztet_Morales_az_argentin_hatar_menten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a33f55-7183-49db-b190-71b7f3bb93fc","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Az_uj_valasztas_jeloltjeirol_egyeztet_Morales_az_argentin_hatar_menten","timestamp":"2019. december. 22. 09:17","title":"Az új választás jelöltjeiről egyeztet Morales az argentin határ mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET legfrissebb jelentése alapján. Az elemzés szerint a 2020-as amerikai elnökválasztás ráirányítja a figyelmet a választások megzavarására és manipulációjára irányuló kísérletekre is, amelyek szinte biztosra vehetők a jövő évi voksoláson.","shortLead":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET...","id":"20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4486ceff-30ab-4818-bf6d-8c92aafa9fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","timestamp":"2019. december. 21. 08:17","title":"Van mitől félni: tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus nem szeretné, ha a botránya a Demokratikus Koalíciót terhelné.","shortLead":"A politikus nem szeretné, ha a botránya a Demokratikus Koalíciót terhelné.","id":"20191220_Greczy_Zsolt_tavozik_a_parlamentbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d044c204-7390-4c1f-9cd0-97399f5574a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Greczy_Zsolt_tavozik_a_parlamentbol","timestamp":"2019. december. 20. 19:52","title":"Lemondott mandátumáról Gréczy Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar kapussal lett őszi bajnok a Lipcse. ","shortLead":"A magyar kapussal lett őszi bajnok a Lipcse. ","id":"20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981db835-258e-4029-8d0d-8692dfec95a2","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","timestamp":"2019. december. 21. 18:19","title":"Gulácsiék már biztosan év végi elsők a Bundesligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]