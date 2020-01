Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a06da9-0f00-4b0b-be0f-cdda6aabf2ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt tornász az Exatlon Hungary forgatásán sérült meg, sebészeknek kellette ellátniuk.","shortLead":"A volt tornász az Exatlon Hungary forgatásán sérült meg, sebészeknek kellette ellátniuk.","id":"20200116_Korhazba_kellett_szallitani_Csollany_Szilvesztert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a06da9-0f00-4b0b-be0f-cdda6aabf2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83c6d10-1952-4566-9886-44aa0d63dd0b","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Korhazba_kellett_szallitani_Csollany_Szilvesztert","timestamp":"2020. január. 16. 09:24","title":"Kórházba kellett szállítani Csollány Szilvesztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadaiak várják a hercegi párt, de lehet, hogy ez sokba fog nekik kerülni.","shortLead":"A kanadaiak várják a hercegi párt, de lehet, hogy ez sokba fog nekik kerülni.","id":"20200114_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_befogadasara_meg_nem_igazan_keszult_fel_Kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e60764d-16a5-4256-accf-a0f2672cb873","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_befogadasara_meg_nem_igazan_keszult_fel_Kanada","timestamp":"2020. január. 14. 14:51","title":"Harry herceg és Meghan Markle befogadására még nem készült fel Kanada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10 éves szoftvert.","shortLead":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10...","id":"20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b84872-386f-40e7-9937-b099851b3781","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","timestamp":"2020. január. 15. 10:03","title":"5 ok, amiért nagyon idegesítő rendszer a Windows 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269f7791-61a6-4bd3-a98e-3c714be25127","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átadón a kormány bírálta a városvezetést, és arról beszélt: akkor lesz vasúti kapcsolat a reptér felé, ha az EU ad rá pénzt.","shortLead":"Az átadón a kormány bírálta a városvezetést, és arról beszélt: akkor lesz vasúti kapcsolat a reptér felé, ha az EU ad...","id":"20200115_Bezar_a_hirhedt_ferihegyi_badogkaram_itt_az_uj_csarnok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=269f7791-61a6-4bd3-a98e-3c714be25127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df46b641-1a31-44b6-980b-b14bec0af364","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Bezar_a_hirhedt_ferihegyi_badogkaram_itt_az_uj_csarnok__video","timestamp":"2020. január. 15. 16:22","title":"Bezár a hírhedt ferihegyi bádogkarám, itt az új csarnok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kelleténél több érésszabályozó került a Lidl által árult egyik paradicsomba, nem szabad elfogyasztani. A vételárat visszatéríti a bolt.","shortLead":"A kelleténél több érésszabályozó került a Lidl által árult egyik paradicsomba, nem szabad elfogyasztani. A vételárat...","id":"20200114_furtosparadicsom_lidl_termekvisszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f86a9c9-22fc-4ec4-9dee-4b213e7143f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_furtosparadicsom_lidl_termekvisszahivas","timestamp":"2020. január. 14. 14:23","title":"Gond van egy Lidlben árusított paradicsommal, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A furcsa új autó, a Cybertruck bemutatója nem sikerült túl jól, a kocsi törhetetlen ablakai a közönség előtt törtek össze. Elon Musk megtalálta az ebben rejlő pénzügyi lehetőséget.","shortLead":"A furcsa új autó, a Cybertruck bemutatója nem sikerült túl jól, a kocsi törhetetlen ablakai a közönség előtt törtek...","id":"20200115_golyoallo_polo_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8fa6c7-6cca-4097-99de-9984df2c009d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_golyoallo_polo_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","timestamp":"2020. január. 15. 16:33","title":"“Golyóálló” pólót kezdett árulni a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román parlament megszavazta, az államfő pedig kihirdette a családi pótlék duplázásáról szóló törvényt, bár végrehajtására jelenleg nincs pénz a költségvetésben. Magyarországon a családi pótlék 2008 óta nem emelkedett, a Fidesz ugyanis az adókedvezményeket preferálja.","shortLead":"A román parlament megszavazta, az államfő pedig kihirdette a családi pótlék duplázásáról szóló törvényt, bár...","id":"20200114_Megduplazzak_a_csaladi_potlekot_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148c2deb-3cba-4a24-a5b2-8f1b25cbc2ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Megduplazzak_a_csaladi_potlekot_Romaniaban","timestamp":"2020. január. 14. 14:11","title":"Megduplázzák a családi pótlékot Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3d54d0-f376-4cd8-9a51-280af0ba772c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs könnyű dolga a Weinstein büntetőügyét tárgyaló New York-i bíróságnak, a szexuális ragadozó filmmogul esetében ugyanis különösen nehéz semleges esküdteket találni. Gigi Hadid azonban megígérte, hogy pártatlan lesz, és csak az elhangzó tények alapján fog ítélni. ","shortLead":"Nincs könnyű dolga a Weinstein büntetőügyét tárgyaló New York-i bíróságnak, a szexuális ragadozó filmmogul esetében...","id":"20200114_Szupermodell_lesz_az_egyik_eskudt_Harvey_Weinstein_targyalasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f3d54d0-f376-4cd8-9a51-280af0ba772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b60c9d-45c5-4c14-8ce7-1a76c481922b","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Szupermodell_lesz_az_egyik_eskudt_Harvey_Weinstein_targyalasan","timestamp":"2020. január. 14. 11:30","title":"Szupermodell lesz az egyik esküdt Harvey Weinstein tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]