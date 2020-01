Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5965c4d2-808c-4eb4-9e6a-dc22459b492e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"\"Megvan életem és a történelem első női magyar síugró világkupapontja\" – nyilatkozta Vörös Virág.","shortLead":"\"Megvan életem és a történelem első női magyar síugró világkupapontja\" – nyilatkozta Vörös Virág.","id":"20200125_voros_Virag_noi_siugras_vilagkupapont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5965c4d2-808c-4eb4-9e6a-dc22459b492e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789348fe-bf0d-40cf-abed-2b6f9d76d74e","keywords":null,"link":"/sport/20200125_voros_Virag_noi_siugras_vilagkupapont","timestamp":"2020. január. 25. 19:50","title":"Vörös Virágé a magyar női síugrás első világkupapontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por befogására, ám szakértők szerint a legegyszerűbb még mindig az lenne, ha a szennyeződés be sem kerülne a levegőbe.","shortLead":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por...","id":"202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ccee2-7d24-4361-b393-0a29c96dc9d6","keywords":null,"link":"/360/202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","timestamp":"2020. január. 26. 08:15","title":"A kínai csodatoronytól a porszívós biciklikig: mi működik és mi nem a szmog ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86090b-336c-4d08-aa43-4486f07a546e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A HVG fotósa is nyert a 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton.","shortLead":"A HVG fotósa is nyert a 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton.","id":"20200127_magyar_sajtofoto_palyazat2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a86090b-336c-4d08-aa43-4486f07a546e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f212386e-1f82-4774-b4c1-e130ec70a15b","keywords":null,"link":"/elet/20200127_magyar_sajtofoto_palyazat2020","timestamp":"2020. január. 27. 14:10","title":"Ákos haja égnek mered, egymást nyalogató punkok és a Hableány-tragédia – ezek voltak 2019 legjobb magyar sajtófotói ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e532e8-b077-42a5-8ad1-d5cc490d09bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több európai városban is lefújták a holdújévi fesztiválokat, Budapesten is így döntöttek a szervezők.","shortLead":"Több európai városban is lefújták a holdújévi fesztiválokat, Budapesten is így döntöttek a szervezők.","id":"20200127_koronavirus_kinai_tavaszunnep_fesztival_elhalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e532e8-b077-42a5-8ad1-d5cc490d09bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9ba084-9f7d-497d-a147-93bfd25879df","keywords":null,"link":"/elet/20200127_koronavirus_kinai_tavaszunnep_fesztival_elhalasztas","timestamp":"2020. január. 27. 13:25","title":"A koronavírus miatt elmarad a Kínai Tavaszünnep fesztivál Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak a kutatók egy Kínában feltárt ősmaradványt.","shortLead":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak...","id":"20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c3eb8a-2c0f-41a3-8d68-0c9d34422255","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","timestamp":"2020. január. 26. 16:03","title":"\"Táncoló sárkány\": tollas dinoszauruszfajt fedeztek fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","shortLead":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","id":"20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4dd404-ddf0-4892-b9c1-e196e8ad94b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","timestamp":"2020. január. 26. 11:56","title":"Lovasi András kiállt a győri fideszes jelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány másodpercig tudja tartani magát segítség nélkül a Zolgensma génterápia után az SMA-s kisfiú. ","shortLead":"Néhány másodpercig tudja tartani magát segítség nélkül a Zolgensma génterápia után az SMA-s kisfiú. ","id":"20200127_Igy_hat_a_Zolgensma_Zente_magatol_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44911b38-a572-40d7-8183-485afb679f18","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Igy_hat_a_Zolgensma_Zente_magatol_all","timestamp":"2020. január. 27. 13:42","title":"Így hat a Zolgensma: Zente már áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]