A BBC beszámolója szerint Harry herceg felszólalt a rendezvényen, s egyelőre nem tudni, hogy a szereplésért kapott-e tiszteletdíjat. A The New York Post, amely elsőként számolt be a rendezvényről úgy tudja, hogy Harry nyitóbeszédet mondott a rendezvényen, s részben arról mesélt a hallgatóságnak, milyen lelki problémái voltak édesanyja, Diana hercegnő halálát követően. Meghan is szót kapott, ő arról beszélt, mennyire szereti férjét.

A királynővel kötött megállapodás szerint Meghan és Harry – aki tavasztól Észak-Amerika és Európa között fogja megosztani idejét – nem használja a királyi család tagjainak járó megszólításokat, és nem képviseli a királynőt. A házaspár a jövőben nem kap pénzt az adófizetők által finanszírozott uralkodói alapból, viszont Harry apja, a trónörökös, Károly herceg támogatni fogja Harryt és Meghant.