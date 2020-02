Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki összefogáson, azt mondta, olyan, hogy liberális nincs, az a diplomás kommunista. Sokat beszélt Trianonról, és azt állította, az elmúlt 100 év legjobb tíz éve van mögöttünk. Gúnyolódott az ellenzéki összefogáson, azt mondta, olyan, hogy liberális nincs, az a diplomás kommunista. Sokat beszélt Trianonról, és azt állította, az elmúlt 100 év legjobb tíz éve van mögöttünk. Orbán Viktor: "Riadót kell fújnom" - évértékelő percről percre Ez sokakat sokkolt, hiszen ekkor szembesültek azzal, mennyit fizettek a készpénzfelvételért, a bankkártya-használatért vagy éppen milyen költséggel járt hitelkeretük fenntartása. Egy konkrét példán keresztül végigvesszük egy átlagosnak számító ügyfél banki költségeit, majd megmutatjuk, miként tud évente akár több tízezer forintot megtakarítani. Januárban mindenkinek kellett kapnia a bankjától egy bankszámla-díjkimutatást, ami tételesen megmutatja, 2019 utolsó öt hónapjában mennyit költött bankolásra. Ez sokakat sokkolt, hiszen ekkor szembesültek azzal, mennyit fizettek a készpénzfelvételért, a bankkártya-használatért vagy éppen milyen költséggel járt hitelkeretük fenntartása. Akár százezer forintot is lehet spórolni egy bankszámlán évente

Amerikai filmbe illik a videó arról, ahogy a rablók 300 ezer eurónyi (kb. 100 millió forint) ékszert visznek el egy kassai üzletből, kalapáccsal zúzva szét a vitrineket. Videón a kassai százmilliós ékszerrablás

Egy férfit életveszélyes és egy nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Horrorbaleset a Váci úton – gyorsulási verseny vezethetett kis híján tragédiához Az továbbra sem derült ki, Kaleta mióta követhette el a bűncselekményt, illetve hol tárolta a felvételeket. Menczer Tamás államtitkár, az Információs Hivatal és az ORFK osztott meg néhány részletet a gyermekpornográfiával megvádolt Kaleta Gábor volt nagykövet ügyéről az Országgyűlés Külügyi bizottságában, azonban az elhangzottakat titkosították. Az továbbra sem derült ki, Kaleta mióta követhette el a bűncselekményt, illetve hol tárolta a felvételeket. 10 évre titkosították a Kaleta-ügyről tett beszámolót

Dojcsák Dalma szerint az üzletember nem véletlenül került ebbe a szerepbe, és nem a sajtó áldozata. TASZ: Mészáros Lőrincnél alig közszereplőbb ma valaki Magyarországon Állítólag remekül. Bár a boltok polcaira csak márciusban kerül majd fel a Samsung Galaxy S20 Ultra (ahogy az S20-család többi tagja is), van, aki már most kipróbálta, hogyan dolgozik össze a készülékben lévő akkumulátor a 45W-os gyorstöltővel. Állítólag remekül. 0-ról 100-ra 58 perc alatt: ilyen gyorsan töltődik fel a Galaxy S20 Ultra

A kabrió kivitelű W111-es Mercedes a 70-es évek elején látta meg a napvilágot és azóta nagyon vigyáztak rá. Magyar név fémjelzi ezt a vagyonokért kínált gyönyörű Fecske Mercedest