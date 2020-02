Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az ország északi részén marad a rossz idő, de még Pécs környékén is lehet vihar.","shortLead":"Főleg az ország északi részén marad a rossz idő, de még Pécs környékén is lehet vihar.","id":"20200212_Szelvihar_miatt_adtak_ki_riasztast_zivatarok_is_johetnek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e02eb9-deb0-4d4a-805c-62ae95deaf8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Szelvihar_miatt_adtak_ki_riasztast_zivatarok_is_johetnek_meg","timestamp":"2020. február. 12. 05:50","title":"Szélvihar miatt adtak ki riasztást, zivatarok is jöhetnek még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8363d1-6d2b-46fc-80f4-dfe04ad17291","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Enantiornithes csoportba tartozó madarak szárnyáról eddig úgy tudtuk, nem volt túl nagy, egy nemrég megtalált borostyán azonban nem erről árulkodik.","shortLead":"Az Enantiornithes csoportba tartozó madarak szárnyáról eddig úgy tudtuk, nem volt túl nagy, egy nemrég megtalált...","id":"20200210_borostyan_madar_szarny_toll_enantiornita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d8363d1-6d2b-46fc-80f4-dfe04ad17291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094d78cb-e8d5-4c12-bd2e-000e4388a6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_borostyan_madar_szarny_toll_enantiornita","timestamp":"2020. február. 10. 19:03","title":"A tudósok találtak egy 99 millió éves borostyánt, igazi ritkaságot őriz a belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55179807-881a-406b-a3e1-eed34bd1f4a0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Napra pontosan a Fenyő-gyilkosság után 22 évvel kezdődik Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken: a sportvezetőt az ügyészség felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolja. Gyárfás – aki mellett ezúttal Portik Tamás is a vádlottak padján ül – háromnapos beszédre készül, hogy bebizonyítsa ártatlanságát. ","shortLead":"Napra pontosan a Fenyő-gyilkosság után 22 évvel kezdődik Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken: a sportvezetőt...","id":"20200211_gyarfas_tamas_a_birosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55179807-881a-406b-a3e1-eed34bd1f4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b183fa-1774-4e9f-a86a-d79613d230c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_gyarfas_tamas_a_birosagon","timestamp":"2020. február. 11. 08:35","title":"Gyárfás Tamás három nap alatt bizonyítaná be ártatlanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint legfeljebb évek múlva költözhet el a múzeum, de akkor sem ideiglenes helyre.","shortLead":"Az államtitkár szerint legfeljebb évek múlva költözhet el a múzeum, de akkor sem ideiglenes helyre.","id":"20200212_Furjes_Marad_a_Ludovikaban_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cee26f0-d13f-418e-b6e9-07d9109b8cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Furjes_Marad_a_Ludovikaban_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. február. 12. 11:49","title":"Fürjes: Marad a Ludovikában a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","shortLead":"A rendőrség letartóztatta a 49 éves férfit.","id":"20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6143f328-fa88-4cea-939f-a2c8d59afdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_solyi_gyerekgyilkossage_zaklatas","timestamp":"2020. február. 10. 16:37","title":"Zaklatta a megölt kislány családját a sólyi gyerekgyilkos apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat.","shortLead":"Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat.","id":"20200210_kim_rasmussen_kezilabda_fegyelmi_szovetsegi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7735b0c-c8f0-42a0-a4e5-1b67380d7577","keywords":null,"link":"/sport/20200210_kim_rasmussen_kezilabda_fegyelmi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. február. 10. 22:20","title":"Visszamenőleges hatállyal tiltották el Kim Rasmussent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67913de6-64c0-4239-96f4-82330089b2ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 13-án mutatja be a Xiaomi a Mi 10 és Mi 10 Pro csúcstelefonokat, azonban már most kiszivárgott, mire számíthatunk a készülékek kameráitól.","shortLead":"Február 13-án mutatja be a Xiaomi a Mi 10 és Mi 10 Pro csúcstelefonokat, azonban már most kiszivárgott, mire...","id":"20200211_xiaomi_mi10_kameraja_fotok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67913de6-64c0-4239-96f4-82330089b2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d0b34d-c1a6-44fa-8936-1a1806b2ee09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_xiaomi_mi10_kameraja_fotok_video","timestamp":"2020. február. 11. 15:43","title":"Már ezt is tudni: így fog fotózni és videózni a Xiaomi Mi 10 Pro csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre a Microsoft sem érti, mi áll a jelenség mögött, ami miatt nem, vagy csak nehezen lehet leállítani egyes Windows 7-et futtató számítógépeket.","shortLead":"Egyelőre a Microsoft sem érti, mi áll a jelenség mögött, ami miatt nem, vagy csak nehezen lehet leállítani egyes...","id":"20200210_windows_7_hiba_szamitogep_leallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429cf747-6a9b-4b0c-ae6a-c12a34669ef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_windows_7_hiba_szamitogep_leallitasa","timestamp":"2020. február. 10. 15:03","title":"Fura hiba van a Windows 7-ben, nem lehet kikapcsolni a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]