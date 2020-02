Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f96ce70-6bec-4045-a6b3-afff3d00d2e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nyolcéves malamut evett belőle, végül el kellett altatni.","shortLead":"Egy nyolcéves malamut evett belőle, végül el kellett altatni.","id":"20200217_Csavarokkal_teleszurkalt_virsli_miatt_pusztult_el_egy_kutya_Dorogon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f96ce70-6bec-4045-a6b3-afff3d00d2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b765aa5-46d3-4ad4-93b5-e4038fd904a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Csavarokkal_teleszurkalt_virsli_miatt_pusztult_el_egy_kutya_Dorogon","timestamp":"2020. február. 17. 10:28","title":"Csavarokkal teleszurkált virsli miatt pusztult el egy kutya Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","shortLead":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","id":"20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d5bcaa-089c-4730-a3ea-457006af6654","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","timestamp":"2020. február. 18. 07:20","title":"Klímaharc vs gazdagok: helikopterrel szállítják a havat a sípályákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","shortLead":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","id":"20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5445b35-d8bf-435a-93c5-b096aa7d0fdb","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","timestamp":"2020. február. 17. 13:18","title":"A színpadon kellett újraéleszteni egy énekest egy Baranya megyei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad6b6d2-d04e-446d-b388-288a8f29b27c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vártnál sokkal nagyobb lett a japán gazdasági visszaesés, és a koronavírus hatásai csak ez után jelennek majd meg a számokban.","shortLead":"A vártnál sokkal nagyobb lett a japán gazdasági visszaesés, és a koronavírus hatásai csak ez után jelennek majd meg...","id":"20200217_japan_gdp_afa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad6b6d2-d04e-446d-b388-288a8f29b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983b3349-d2be-40bf-b54f-7ffe26e1478c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_japan_gdp_afa","timestamp":"2020. február. 17. 08:27","title":" Bezuhant a japán gazdaság, miután 10 százalékra emelték az áfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos javaslatra is nemet mondtak.","shortLead":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos...","id":"20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e7a1d4-3a37-4eb0-9425-ff80849e6b6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. február. 17. 18:54","title":"Orbán annyira zöld, hogy tavaly kirúgta az államtitkárt, aki a műanyag zacskók betiltásával kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","shortLead":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","id":"20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12184c04-b343-49c6-a6b2-354873a6a1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","timestamp":"2020. február. 17. 07:59","title":"10,3 millió forinttól indul itthon a zöld rendszámos Kia Ceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad. Ugyanakkor napjainkban sokunk életvitele ezzel nehezen egyeztethető. Miképp lehet feloldani ezt az ellentétet? ","shortLead":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad...","id":"20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712df74b-ea36-4816-ac5d-d7185e51fd36","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","timestamp":"2020. február. 18. 07:30","title":"Stabil háttér, ez az, amire vágyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","shortLead":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","id":"20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7d9f13-8158-467e-83c4-9c716fa85b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","timestamp":"2020. február. 16. 17:59","title":"Megkezdték az amerikaiak kimentését az karanténba zárt óceánjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]