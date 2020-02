Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Erzsébet királynő alaposan összezavarta Harry herceg és Megan Markle terveit" - 2020. február. 19. 09:33 - A brand volt az egyik legfontosabb vagyonuk, a királynő most megfosztotta őket ettől.

"Karácsony beach-hangulatot tervez nyárra a pesti alsó rakpartra" - 2020. február. 20. 07:44 - A főpolgármester tervei szerint az iskolai szünetben zárják le a pesti alsó rakpartot, ahol augusztus 20-ig több kulturális rendezvény is megvalósulhat.

"A rendezvény, ahol elhangzott, hogy Boris Johnson „igazi rasszista"" - 2020. február. 19. 10:16 - Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár nagy meglepetés nem született, az est produkciói így is nyújtottak elég beszédtémát: a nemi egyenlőtlenség és Boris Johnson rasszizmusa is terítékre került.

"Amerikában is kipróbálja magát a kosárlabda-válogatott centere" - 2020. február. 19. 19:50 - Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana Fever együttesében is játszik majd az észak-amerikai profiligában.

"Megtiltják a kínai állampolgárok beutazását Oroszországba" - 2020. február. 18. 20:18 - Mindegy, hogy munkaügyben, magáncélból, tanulni vagy turistaként érkeznének, a koronavírus miatt nem léphetnek be az országba.

"Gáspárfalvi Dorka: Az Oscar után tudatosult bennem, hogy ezt szeretném csinálni" - 2020. február. 19. 19:30 - Tizennégy évesen, a Mindenki főszereplőjeként Oscarral a kezében Meryl Streepet hajkurászta egy hollywoodi partiban, de csak Nicole Kidmant találta. Végigdolgozta az azóta eltelt három évet: Daniel Brühl végzett rajta nőgyógyászati vizsgálatot a The Alienistben, rasztafrizurás tiniként lázadozott a BÚÉK-ban, amit pedig a Valanban csinált, azt megnézni sem merte. Jelenleg a Mintaapák című tévésorozatban láthatjuk nap mint nap. Az idén lesz 18 éves, a színművészetire készül, addig viszont bármilyen munkát elvállal, csak a haját ne bántsák. Gáspárfalvi Dorkával beszélgettünk.

"Gyógyszerhiány fenyegeti Európát a koronavírus miatt" - 2020. február. 18. 11:59 - Kína rengeteg fontos alapanyagot szállít a világ gyógyszeriparának, ezért ha elhúzódik a koronavírus-válság, akkor hiány lehet néhány gyógyszerből.

"Van, ahol tüntetések, máshol érettségi miatt kapcsolja le a kormány a netet" - 2020. február. 18. 16:00 - Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné teszi a lakosság számára az internetet. Bár nagy meglepetés nem született, az est produkciói így is nyújtottak elég beszédtémát: a nemi egyenlőtlenség és Boris Johnson rasszizmusa is terítékre került.","shortLead":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár...","id":"20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343bf74b-29f2-4152-9d7a-85e9e3179719","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","timestamp":"2020. február. 19. 10:16","title":"A rendezvény, ahol elhangzott, hogy Boris Johnson „igazi rasszista” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana Fever együttesében is játszik majd az észak-amerikai profiligában.","shortLead":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana...","id":"20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b203d21d-bdab-43ca-bdd9-5d6d08edc4c4","keywords":null,"link":"/sport/20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","timestamp":"2020. február. 19. 19:50","title":"Amerikában is kipróbálja magát a kosárlabda-válogatott centere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindegy, hogy munkaügyben, magáncélból, tanulni vagy turistaként érkeznének, a koronavírus miatt nem léphetnek be az országba. ","shortLead":"Mindegy, hogy munkaügyben, magáncélból, tanulni vagy turistaként érkeznének, a koronavírus miatt nem léphetnek be...","id":"20200218_Megtiltjak_a_kinai_allampolgarok_beutazasat_Oroszorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a86339-eef2-4f96-8688-d2f56453e867","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Megtiltjak_a_kinai_allampolgarok_beutazasat_Oroszorszagba","timestamp":"2020. február. 18. 20:18","title":"Megtiltják a kínai állampolgárok beutazását Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f94269a-6db1-43ff-b22a-46cb098fb321","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tizennégy évesen, a Mindenki főszereplőjeként Oscarral a kezében Meryl Streepet hajkurászta egy hollywoodi partiban, de csak Nicole Kidmant találta. Végigdolgozta az azóta eltelt három évet: Daniel Brühl végzett rajta nőgyógyászati vizsgálatot a The Alienistben, rasztafrizurás tiniként lázadozott a BÚÉK-ban, amit pedig a Valanban csinált, azt megnézni sem merte. Jelenleg a Mintaapák című tévésorozatban láthatjuk nap mint nap. Az idén lesz 18 éves, a színművészetire készül, addig viszont bármilyen munkát elvállal, csak a haját ne bántsák. Gáspárfalvi Dorkával beszélgettünk.","shortLead":"Tizennégy évesen, a Mindenki főszereplőjeként Oscarral a kezében Meryl Streepet hajkurászta egy hollywoodi partiban, de...","id":"20200219_Gasparfalvi_Dorka_Az_Oscar_utan_tudatosult_bennem_hogy_ezt_szeretnem_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f94269a-6db1-43ff-b22a-46cb098fb321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5335aa-37fd-4f69-adc9-a79151496cf2","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Gasparfalvi_Dorka_Az_Oscar_utan_tudatosult_bennem_hogy_ezt_szeretnem_csinalni","timestamp":"2020. február. 19. 19:30","title":"Gáspárfalvi Dorka: Az Oscar után tudatosult bennem, hogy ezt szeretném csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kína rengeteg fontos alapanyagot szállít a világ gyógyszeriparának, ezért ha elhúzódik a koronavírus-válság, akkor hiány lehet néhány gyógyszerből. ","shortLead":"Kína rengeteg fontos alapanyagot szállít a világ gyógyszeriparának, ezért ha elhúzódik a koronavírus-válság, akkor...","id":"20200218_Gyogyszerhiany_fenyegeti_Europat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdcfaeb-f8bc-4c86-bac3-97b8ee6f5c9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Gyogyszerhiany_fenyegeti_Europat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 18. 11:59","title":"Gyógyszerhiány fenyegeti Európát a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné teszi a lakosság számára az internetet. ","shortLead":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné...","id":"202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b876b4ac-9da9-40ab-9ada-223531fbf66c","keywords":null,"link":"/360/202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","timestamp":"2020. február. 18. 16:00","title":"Van, ahol tüntetések, máshol érettségi miatt kapcsolja le a kormány a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]