Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","shortLead":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","id":"20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370d60a-b040-41b3-bb14-6104b8d57797","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","timestamp":"2020. február. 24. 17:01","title":"Itt a franciák új elnöki limuzinja, a DS9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84a08f8-10f2-4312-a075-42521463a876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden európai dolgozó 600 eurót kap.","shortLead":"Minden európai dolgozó 600 eurót kap.","id":"20200226_Tobb_mint_20_ev_utan_bonuszt_kapnak_az_Opel_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84a08f8-10f2-4312-a075-42521463a876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c27239-8ebd-4148-9f60-67aa41120e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_Tobb_mint_20_ev_utan_bonuszt_kapnak_az_Opel_dolgozoi","timestamp":"2020. február. 26. 13:13","title":"Több mint 20 év után bónuszt kapnak az Opel dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25697b4c-6a71-467f-84bd-7dab46ff4a8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Olaszországgal határos Ticino kantonban találtak egy fertőzöttet.","shortLead":"Az Olaszországgal határos Ticino kantonban találtak egy fertőzöttet.","id":"20200225_svajc_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25697b4c-6a71-467f-84bd-7dab46ff4a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55df50c4-82bd-4f5c-95cf-1310227c4030","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_svajc_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 16:59","title":"Svájcot is elérte a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétre emelkedett a koronavírus-fertőzés nyomán kialakult betegség halálos áldozatainak száma Olaszországban.","shortLead":"Hétre emelkedett a koronavírus-fertőzés nyomán kialakult betegség halálos áldozatainak száma Olaszországban.","id":"20200224_koronavirus_fertozes_olaszorszag_het_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32ec2c3-686b-4c14-9353-e95d8111ceac","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_fertozes_olaszorszag_het_halott","timestamp":"2020. február. 24. 22:20","title":"Már hét halottja van a koronavírus-fertőzésnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","shortLead":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","id":"20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b2823-926f-4f14-939c-c35d783ac73d","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","timestamp":"2020. február. 24. 16:05","title":"Dido, a Jazz+Az és a Postmodern Jukebox is jön az idei VeszprémFestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymilliárd dollárt fordítanának a vakcina kifejlesztésére.","shortLead":"Egymilliárd dollárt fordítanának a vakcina kifejlesztésére.","id":"20200225_koronavirus_donald_trump_kongresszus_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362932fc-03d5-4000-8c8c-b34de9ee5724","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_donald_trump_kongresszus_vedekezes","timestamp":"2020. február. 25. 09:55","title":"Trump 2,5 milliárd dollárt kért a kongresszustól a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","shortLead":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","id":"20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470435d2-271b-46e5-88b1-b2cbb083951c","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","timestamp":"2020. február. 25. 12:38","title":"Felfüggesztik a börtönkártérítések kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alkotmányellenes betiltani az eutanáziát – mondta ki a német legfelsőbb bíróság.","shortLead":"Alkotmányellenes betiltani az eutanáziát – mondta ki a német legfelsőbb bíróság.","id":"20200226_Dontott_a_birosag_legalis_lehet_az_eutanazia_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255fdc10-f815-4695-b210-0e82f3f831c9","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Dontott_a_birosag_legalis_lehet_az_eutanazia_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 12:34","title":"Döntött a bíróság, legális lehet az eutanázia Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]