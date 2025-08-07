Az I. kerület polgármestere részvétét fejezte ki Szamos Miklós özvegyének

„Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. A Budavári Önkormányzat és a magam nevében részvétet nyilvánítottam a család felé” – írta a Facebookon Böröcz László I. kerületi polgármester.

Néhány órával korábban derült ki, hogy a budavári Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós 78 éves korában életét vesztette, a Blikk értesülései szerint szívinfarktust kapott. Szerdán a történelmi cukrászdánál végrehajtók jelentek meg, az ugyanis másfél évtizedes jogi vitát követően végül az önkormányzat kezére került.

A konfliktust a bérleti díj nagysága indította, az I. kerület szerint ugyanis a Ruszwurm jelentősen a piaci ár alatt bérelhette a helyiséget. Amikor az önkormányzat emelni akart a díjon, azt a cukrászda nem fogadta el. A Kúria végül a kerületnek adott igazat.

„Először felajánlottuk, hogy az önkormányzat átveszi a céget, és tovább működtetjük a cukrászdát. Majd a dolgozóknak is felajánlottuk, hogy mindenkit átvesz az egyik önkormányzati cégünk, és velük indítjuk újra a cukrászdát. Sajnos egyik lehetőséget sem fogadták el, illetve nem éltek a lehetőséggel. A cég a mai napig sok száz millió forinttal tartozik az önkormányzatnak. Ezek után és a bíróság döntése következtében nem is tehetünk mást, mint hogy birtokba vesszük az ingatlanokat” – írta Böröcz László fideszes kerületi polgármester az ügyről.

A Ruszwurm akkor közleményben reagált. Szerintük az önkormányzati einstand „nemcsak egy több mint 200 éves történelmi cukrászdát, a budai Ruszwurm Cukrászdát érinti, hanem súlyos kérdéseket vet fel a végrehajtási eljárások átláthatóságával és a jogállamiság érvényesülésével kapcsolatban is”.