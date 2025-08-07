Egy trombitát is kerestek az ÁSZ ellenőrei a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál

Hét-tíz kutyapárti parlamenti helyre és a Tisza Párt győzelmére számít a 2026-os parlamenti választáson Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) országos listavezetője (képünkön) – derült ki a párt csütörtöki háttérbeszélgetésén.

A politikus azt mondta, teljesen biztos, hogy elindulnak a választáson, és nem gondolkodnak abban, hogy a Momentum Mozgalomhoz hasonlóan visszalépnek. Állítása szerint 55 helyen már ki is választották az egyéni indulókat, az országos lista első öt helyén szereplő személyeket pedig már be is jelentették. (A törvény szerint a 106 egyéni választókerületből 71 helyen kell jelöltet állítani az induláshoz.)

Nagy Dávid kevés esélyt lát arra, hogy változzon a lista eleje, kérdésre válaszolva pedig azt mondta, hogy Hadházy Ákos is megjelenhetne akár rajta, de erről jelenleg nem folyik semmilyen tárgyalás. Úgy vélte, az MKKP indulása nem akadályozza a kormányváltást, ezt bizonyítják a korábbi választások eredményei is.

A kampányban négy-öt hangsúlyos témával jelennek majd meg, és terveik szerint kezdetben a parlamenti munkában is ezekben az ügyekben lennének aktívak:

átláthatóság,

antikorrupció,

emberi jogok (például a melegházasság engedélyezése, meleg párok is fogadhassanak örökbe, a szülőszobai jogok kiterjesztése, az apasági szabadság jelentős növelése),

környezetvédelem,

a hatalom decentralizációja (például oktatás, önkormányzati jogok).

Számításaik szerint nagyjából 3000-5000 támogatóval („passzivistával”) viszik végig a kampányt, amely több, mint az előző választás idején segítő 2000 fő. Nagy Dávid azt mondta, országjárásba kezdenek a következő hónapokban (a határon túlra is mennek majd), és hamarosan ismét pályázni lehet a „kampánypénztékozló alap” összegeire.

Az Állami Számvevőszék a legutóbbi vizsgálat során kisebb szabálytalanságokat állapított meg az MKKP-nél, de ezek Nagy Dávid szerint csak adminisztrációs hibák voltak, bírságot a számvevőszék nem szabott ki. A listavezető a kisebb ügyek között említette, hogy korábban vásároltak egy autót a bohócdoktoroknak, de ezenkívül vettek nekik egy trombitát is, ez utóbbi azonban nem lett kivezetve a nyilvántartásból, az ÁSZ-vizsgálat során pedig nem tudták azt bemutatni az ellenőröknek. Márpedig ez adminisztrációs szabálytalanságot jelent – jegyezte meg.

Anyagi okok miatt nem tudnak annyi pénzügyest alkalmazni, hogy biztosan szabálytalanság nélkül záruljon egy ÁSZ-ellenőrzés, ezért egyelőre csak arra törekednek, hogy legfeljebb kisebb adminisztrációs hibákat tudjanak megállapítani – jegyezte meg. Azt is elmondta, hogy teljes átláthatóságra törekszenek, ezért a nettó félmillió forint feletti szerződéseket nyilvánosságra hozzák a honlapjukon.

Szóba került Szabó Márton Csoki csatlakozása is a párthoz, aki párton kívüliként, egy minimális összegért dolgozik majd, az erről szóló szerződést szintén nyilvánosságra hozzák majd. Nagy Dávid szerint az influenszernek nem kell igazodnia a párt álláspontjához, így előfordulhat, hogy a hivatalos állásponthoz képest más véleményt fogalmaz meg.

Nagy Dávid válaszolt néhány kérdésre a 444.hu cikkével kapcsolatban is, de jelezte, hogy az ügyben Kovács Gergely az illetékes, aki éppen a szabadságát tölti. A portál forrásai több kritikát is megfogalmaztak Kovács Gergellyel, a XII. kerület polgármesterének munkájával kapcsolatban: egyebek mellett azt állították, hogy miután a városrész vezetője Tiborcz Istvánnal, a BDPST Group vezetőjével, a miniszterelnök vejével tárgyalt, leálltak az előző vezetés elszámoltatásával kapcsolatos munkák.

Kovács Gergely a Facebook-oldalán részletesen reagált ezekre a vádakra. Állítása szerint mindössze annyi történt, hogy végül nem kerületen belül, hanem külső szervezettel oldják meg vizsgálatot, ennek érdekében pedig szerződnek a Transparency Internationallel. Arra a kérdésre, hogy a cikk megjelenése előtt vagy után döntöttek a civil szervezet felkérése mellett, Nagy Dávid azt mondta: nagyjából két hónappal korábban merült fel először, hogy a korrupciókutató szervezettel állapodnak meg.

Hozzátette: párhuzamosan kommunikált a pártközpont és a kerület sajtóosztálya az újságíróval, ezért alakulhatott ki abban a tekintetben ellentmondás, hogy megvárta-e a 444.hu Kovács Gergely válaszát, vagy sem. A sajtóosztály ebben hibázott, de ettől függetlenül a cikk állításai nem igazak – ismételte meg. Arra a kérdésre, hogy megfelelően kommunikált-e Kovács Gergely, Nagy Dávid azt mondta: ő máshogyan kommunikál a sajtóval, de nem vezet kerületet.

A cikk egyik állítása szerint a polgármesternek még függőben van egy kábítószerrel való visszaélési ügye, és ezzel is „foghatják”. Ezt határozottan cáfolta Nagy Dávid, semmilyen folyamatban lévő ügye nincs Kovács Gergelynek. Korábban füvezésért állították elő, de erről maga a polgármester is részletesen beszámolt, és ez az ügy már lezárult (nem vitte végig az elterelést, ezért pénzbüntetést kellett fizetnie).