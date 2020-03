Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","shortLead":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","id":"20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa708e0-aeef-4ee9-a032-33695dce1dde","keywords":null,"link":"/elet/20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","timestamp":"2020. március. 02. 20:15","title":"Kenguru ugorhat át az úton – jelzi több tábla Orosházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések nyertesei.","shortLead":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések...","id":"20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da280f-d46e-4eef-a4b1-0f52479b9f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","timestamp":"2020. március. 03. 06:15","title":"Ángyán újabb földjelentése is a kormány porhintését igazolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klímavédő aktivista egy kiszivárgott levélre reagált ezzel, négymillió ember előtt.","shortLead":"A klímavédő aktivista egy kiszivárgott levélre reagált ezzel, négymillió ember előtt.","id":"20200302_greta_thunberg_magyar_kozmedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2433a3ca-fdf2-4dda-9208-c4d8f345ddfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_greta_thunberg_magyar_kozmedia","timestamp":"2020. március. 02. 20:54","title":"Greta Thunberg a magyar közmédiának: Megtisztelő, hogy a tiltólistájukon szerepelhetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. ","shortLead":"Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. ","id":"20200301_zona_Olaszorszag_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715e57a-71b1-4c92-b81c-721fd1958ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_zona_Olaszorszag_koronavirust","timestamp":"2020. március. 01. 20:44","title":"Három zónára osztották fel Olaszországot, hogy megfékezzék a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több tízezer menekült a török–görög határon, nagy meccs lesz a Puskás Arénában, a svéd szarvasok szenvednek a hótól. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Több tízezer menekült a török–görög határon, nagy meccs lesz a Puskás Arénában, a svéd szarvasok szenvednek a hótól...","id":"20200302_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cb9763-4aa8-4fcf-866b-a95ac9ba8dcd","keywords":null,"link":"/360/20200302_Radar360","timestamp":"2020. március. 02. 17:30","title":"Radar360: Terjed a vírus, Orbán spájzában dől el a taktika ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114ebcd-4498-49f1-8fba-2f050229e723","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegség után hunyt el Morvay Péter, aki a HVG-n is publikált.","shortLead":"Súlyos betegség után hunyt el Morvay Péter, aki a HVG-n is publikált.","id":"20200302_Elhunyt_Morvay_Peter_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9114ebcd-4498-49f1-8fba-2f050229e723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109ea9f9-34cf-4238-8cdc-80d42bedf449","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Elhunyt_Morvay_Peter_ujsagiro","timestamp":"2020. március. 02. 14:37","title":"Meghalt Morvay Péter újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi buszsofőröket sarcolta meg, olykor büntetést is kiszabott.","shortLead":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi...","id":"20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9809abda-6831-4899-ac94-a16ab4d9fe03","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","timestamp":"2020. március. 03. 17:20","title":"Buszsofőröket vert át egy álparkolóőr Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ők vezetik a közéleti kategóriát. Az üzleti szekcióban előkelő helyen végzett Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lánya.","shortLead":"Ők vezetik a közéleti kategóriát. Az üzleti szekcióban előkelő helyen végzett Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lánya.","id":"20200303_Novak_Katalin_es_Orban_Rahel_a_legbefolyasosabb_magyar_nok_listajanak_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec75e31-3584-4245-b96b-3fc6c819885b","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Novak_Katalin_es_Orban_Rahel_a_legbefolyasosabb_magyar_nok_listajanak_elen","timestamp":"2020. március. 03. 08:22","title":"Novák Katalin és Orbán Ráhel a legbefolyásosabb magyar nők listájának élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]